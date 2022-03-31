أستاذ جراحة العيون: أشعة الليزر تسبب العمى وأثرت على لاعبي المنتخب

أكد حازم ياسين أستاذ طب وجراحة العيون بالقصر العيني أن ما تعرض له لاعبو المنتخب الأول يعد تعديا واضحا عليهم مشددا أن أشعة الليزر من الممكن أن تسبب العمى وحرق مراكز الإبصار.

وأضاف حازم ياسين في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن الأطباء يتعاملون مع اشعه الليزر يحرص وتدقيق شديد حيث أنها من الممكن أن تسبب العمي التام .

وتابع أن الجمهور السنغال قام بتوجيه الأشعة تجاه أعين لاعبي المنتخب بشكل مباشر و هو ما أثر علي مراكز الإبصار عند اللاعبين و سبب “زغللة”.

وأكمل أن الجمهور أثناء تسديد صلاح ولاعبي المنتخب حرصوا على توجيه أشعة الليزر بشكل مباشر في أعينهم.