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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. بايدن يتلقي الجرعة الرابعة من لقاح فيروس كورونا

جو بايدن
جو بايدن

عرضت فضائية العربية، فيديو تلقى بايدن الجرعة الرابعة لمواجهة فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، أعلن البيت الأبيض حصول الرئيس الأمريكي جو بايدن على الجرعة الرابعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا.

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من قيام مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية بتوسيع الحصول على جرعة معززة ثانية من لقاح كورونا للأمريكيين الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكبر بالإضافة إلى بعض من يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

وأضاف البيت الأبيض أنه من المقرر أن يكشف بايدن عن موقع تابع للحكومة مصمم ليكون "متجرًا شاملاً" لموارد كورونا، بما في ذلك اللقاحات والاختبارات والأقنعة.

وتلقي بايدن، الذي حصل على جرعة معززة من لقاح فايزر في سبتمبر الماضي، على جرعة رابعة من لقاح فايزر.

https://youtube.com/shorts/mYLIndpfhwQ?feature=share

فضائية العربية فيروس كورونا الجرعة الرابعة البيت الأبيض الرئيس الأمريكي جو بايدن كورونا لقاح فايزر

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