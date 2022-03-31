خالد عبد الغفار: تسجيل 106 آلاف و491 مواطنا بمنظومة التأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، تسجيل 106 ألف و491 مواطن من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء.

جاء ذلك خلال تفقده، اليوم الخميس، وحدة طب أسرة راس مسلة بمحافظة جنوب سيناء، فور وصوله للمحافظة، ضمن جولته الميدانية لعدد من المستشفيات والمراكز ووحدات طب الأسرة للوقوف على معدلات التطوير والإنجاز في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

واوضح الدكتور حسام عبدالغفار ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ، ان الوزير تفقد خلال الجولة أقسام الوحدة المختلفة بعد تطويرها، والتي تضم عيادتين رعاية أساسية لتقديم خدمات طب الأسرة وخدمات متابعة الحمل وتطعيمات الأطفال، فضلاً عن عيادة أسنان ومعمل دم ومعمل طفيليان، كما تقدم كافة خدمات الكشف الخاصة بالمبادرات الرئاسية الصحية.

وأضاف انه من المقرر أن تقدم الوحدة الخدمات الصحية لـ 4000 مواطن من المنتفعين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، تم تسجيل 3 آلاف و341 مواطن منهم، وجاري استكمال بيانات باقي المواطنين للتسجيل.



وقال إن الوزير تفقد خلال جولته مستشفى راس سدر البالغ مساحتها 4 آلاف و475 متر مربع، بطاقة استيعابية 93 سرير، حيث تضم (16 سرير طوارئ، 46 سرير داخلي، و11 سرير رعاية مركزة، 8 حضانات، 12 سرير للغسيل الكلوي)، فضلاً عن 4 غرف للعمليات، لافتاً إلى أن المستشفى تقدم خدمات القسطرة والعناية القلبية، كما تضم المستشفى 9 عيادات خارجية بمختلف التخصصات.

ولفت الي ان الوزير استمع إلى شرح مفصل حول الوصف الوظيفي للمستشفى وأعمال التطوير الخاصة بها، وذلك عقب تفقده لأقسامها المختلفة التي تتضمن الأقسام (الداخلي،الرعايات، الغسيل الكلوي، المعامل، بنك الدم، الحضانات، العلاج الطبيعي).

وأوضح ان المستشفى تقدم خدماتها الطبية في تخصصات (الجراحة العامة، جراحة العظام، جراحة المخ والأعصاب، جراحة الفم والأسنان، النساء والتوليد، الباطنة، الأطفال، الجلدية، الرعاية المركزة، الأنف والأذن والحنجرة، الغسيل الكلوي، الرمد، العلاج الطبيعي، المعامل، بنك الدم).

وعلى هامش تفقد الوحدة حرص الوزير على متابعة أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتي انطلقت يوم السبت الماضي الموافق 27 مارس 2022، بهدف الحرص على سلامة وصحة الأطفال، وحفاظاً على مصر خالية من المرض.

وعقب ذلك، تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وحدة طب أسرة راس سدر البالغ مساحته 2000 متر مربع، ويضم 5 عيادات في تخصصات( الباطنة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان)، فضلاً عن معمل دم ومعمل طفيليات وصيدلية.

كما تفقد الوزير وحدة طب أسرة أبو صويرة، بأقسامها المختلفة التي تتضمن قسم الأشعة، متابعة الحمل، متابعة وتطعيم الأطفال، عيادات الأسنان، معمل الدم، معمل الطفيليات، الصيدلية)، لافتاً إلى تسجيل 5 آلاف و940 ملف فردي، و1214 ملف أسرة للمنتفعين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالوحدة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، إلى أن الوزير خلال جولته بالمستشفي ووحدات طب الأسرة شدد على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير وفقاً للجداول الزمنية المحددة، مؤكداً تطوير كافة المنشآت الصحية بالمحافظة وفقاً للمعايير اللازمة لاعتمادها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

ولفت "عبدالغفار" إلى ان الوزير حرص على التحدث لأسر الأطفال بوحدات طب الأسرة خلال الجولة لمعرفة مدى رضائهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم، وللتاكد من حصول أبنائهم على اللقاحات المضادة لمرض شلل الأطفال.

ورافق الوزير خلال جولته الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، والمهندس خالد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة، ، والدكتور مصطفى حافظ، المنسق العام لمشروع التأمين الصحي الشامل للشئون الفنية والتشغيل.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6 محافظات؛ ( الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، بورسعيد، السويس، أسوان).