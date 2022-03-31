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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف يتفقد أعمال التطوير بجامع عمرو بن العاص .. صور

وزير الأوقاف في جامع
وزير الأوقاف في جامع عمرو بن العاص

تفقد الدكتورمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف الساحة الخارجية لجامع عمرو بن العاص اليوم الخميس ،  ضمن مشروع ترميم ورفع كفاءة جامع عمرو بن العاص ، في إطار التعاون المستمر والتنسيق بين وزارات الأوقاف والآثار والإسكان وجهاز التنمية الحضارية في ترميم وصيانة المساجد الأثرية . 


وخلال تفقد الأعمال واطمئنانه على إقامة الشعائر بالمسجد خلال شهر رمضان ، وما يتم من تطوير للمسجد وساحاته ومحيطه أكد وزير الأوقاف أن عمارة بيوت الله (عز وجل) في مصر أمر عظيم ، حيث تجاوزنا عملية تطوير المسجد إلى تطوير محيطه ومنطقته ، مؤكدًا حرص الوزارة على تهيئة الجو الروحي والإيماني المناسب للمصلين خلال شهر رمضان المبارك.

 

وزير الاوقاف جامع عمرو بن العاص مشروع ترميم ورفع كفاءة جامع عمرو بن العاص شهر رمضان

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