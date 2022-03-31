وزير الأوقاف يتفقد أعمال التطوير بجامع عمرو بن العاص .. صور

تفقد الدكتورمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف الساحة الخارجية لجامع عمرو بن العاص اليوم الخميس ، ضمن مشروع ترميم ورفع كفاءة جامع عمرو بن العاص ، في إطار التعاون المستمر والتنسيق بين وزارات الأوقاف والآثار والإسكان وجهاز التنمية الحضارية في ترميم وصيانة المساجد الأثرية .



وخلال تفقد الأعمال واطمئنانه على إقامة الشعائر بالمسجد خلال شهر رمضان ، وما يتم من تطوير للمسجد وساحاته ومحيطه أكد وزير الأوقاف أن عمارة بيوت الله (عز وجل) في مصر أمر عظيم ، حيث تجاوزنا عملية تطوير المسجد إلى تطوير محيطه ومنطقته ، مؤكدًا حرص الوزارة على تهيئة الجو الروحي والإيماني المناسب للمصلين خلال شهر رمضان المبارك.