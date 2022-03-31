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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لتنفيذ توجيهات السيسي..

طلب مناقشة عامة بإنجاز القضايا المتأخرة بمحاكم الأسرة

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدمت النائبة منى عبد الله، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الوزارة تجاه توجيهات الرئيس السيسي بإنجاز القضايا المتأخرة بمحاكم الأسرة خلال العام القضائي الجاري لاسيما تسليم الميراث الى المرأة الوارثة.

 

واوضحت فى طلبها ان الرئيس السيسي قد أصدر توجيهاته بسرعة إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة، بالإضافة لإعداد قاعدة البيانات التشريعية القومية.

 

أخذًا في الاعتبار أن القضايا المدنية المتداولة في المحاكم قبل 2020 تمثل 12% من إجمالي القضايا المدنية المتداولة في الأول من يناير 2020، كما أن قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل 2021 تمثل 35% من إجمالي القضايا المتداولة في الأول من يناير 2021.

 

وطالبت عبد الله، عضو مجلس النواب، الحكومة بتوضيح سياسية وزارة العدل بشأن تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس السيسي بشأن انجاز قضايا الأسرة، لاسيما قضايا تسليم المراة لإرثها، والنفقة والحد من حالات الطلاق.

مني عبد الله مجلس النواب مناقشة عامة الرئيس السيسي محاكم الاسرة الميراث الحكومة

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