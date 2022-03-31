مصطفى بكري: لا بد من الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إننا ندرك حجم التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة المصرية، ولكن نتمنى دوما التقدم لبلدنا ، ولا بد أن يكون هناك اصطفاف وطني كبير خلف القيادة السياسية.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن القيادة السياسية تنحاز لمصلحة الوطن، والرئيس السيسي تحاصره الأزمات، ولكنه دائما ما يعمل على حلها.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن بعض الخونة تعمل على استدراج الطبقة البسيطة، لشحنهم ضد الدولة، ولكن “الناس لازم تعرف أن البلد بتحاول تقف على رجليها بكل قوة”.

وأشار مصطفى بكري إلى أن دعم السعودية للاقتصاد المصري بعمل وديعة “5 مليار جنيه”، هو جهد مشكور، إضافة إلى دعم الحكومة للمواطن، للعمل على حل أزمة إرتفاع الأسعار.