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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

القاهرة في خرائط الحملة الفرنسية.. تفاصيل ندوة د. عاطف معتمد

الحملة الفرنسية للقاهرة
الحملة الفرنسية للقاهرة

نظمت مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مبادرة سيرة القاهرة، ندوة مجانية مفتوحة للجمهور تحت عنوان "القاهرة في خرائط الحملة الفرنسية"، وذلك مساء، أمس الخميس، في مقر بيت السنارى الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة. 

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ركزت الندوة على كيفية قراءة جغرافيا مدينة القاهرة، وتتبع ملامحها وتطورها العمراني من خلال خرائط الحملة الفرنسية، حيث تعد الخرائط التي وضعتها اللجان العلمية المصاحبة للحملة الفرنسية على مصر من أهم مفاتيح قراءة المدينة، فهي جزء من المجلد الضخم الشهير الذي وضعه علماء الحملة عن كل كبيرة وصغيرة للقطر المصري وخاصة مدينة القاهرة.

قدم المحاضرة د. عاطف معتمد: أستاذ الجغرافيا بكلية الآداب جامعة القاهرة، الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية عام 2009 في العلوم الاجتماعية، وقد عمل كمستشار ثقافي ورئيس البعثة التعليمية بروسيا، وله العديد من المؤلفات والتراجم، ونُ شرت له الكثير من الأبحاث في مجال تخصصه.

جدير بالذكر أن مبادرة سيرة القاهرة؛ هي مبادرة شبابية مستقلة تهدف إلى الحفاظ والتعريف والتوعية بتراث وتاريخ وآثار مدينة القاهرة من خلال أوجه وزوايا متعددة.

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