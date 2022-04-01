بيومي: أي خطأ يؤثر بشكل مباشر على نتيجة المباراة يؤدي إلى إعادتها

قال محمد بيومي خبير اللوائح الرياضية الدولية، أن التصفيات كأس العالم تخضع لرقابة الفيفا ، واي خطأ يكون له تأثير مباشر على نتيجة المباراة يؤدي الي إعادة المباراة أو خسارتها.



وأضاف خبير اللوائح الرياضية الدولية، خلال مداخله هاتفيه ببرنامج “ المصري افندي ” المذاع على قناة المحور، أن الأشخاص المسؤولين عن كتابة التقارير التي يأخذ بها الفيفا، هم حكم المباراة ومراقب المباراة ومراقب الحكام ، وهؤلاء الاشخاص هم المسؤولين لكتابة التقرير عن المباراة .



وشرح الخبير، ان الخطأ الذي يؤثر على نتيجة المباراة كأن يكون لاعب رماه الجماهير بالحجارة وأصيب، وعوامل جوية سيئة لا تسمح بإقامة المباراة.

اما في حالة حدوث شغب جماهيري يؤدي الي توقف المباراة هذا الخطأ يؤدي الي خسارة السنغال للمباراة مشيرا انه لم يحدث اي خطأ اثر على المباراة .



وتابع أن احتجاج الاتحاد المصري سيؤدي الي عقوبة مالية على الاتحاد السنغالي أو نقل مبارايات أو لعب مبارايات بدون جماهير .

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