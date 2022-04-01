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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زينة تدعو لوالدها الراحل وتسترجع ذكرياتها معه .. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة زينة فيديو تسترجع فيه ذكرياتها مع والدها الراحل، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ودعت زينة لوالده وطالبت جمهورها بالدعاء والاستماع لسورة الفاتحة على روحه.

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بفيديو تيك توك.. زينة في أحدث ظهور عبر إنستجرام| شاهد

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تأجيل دعوى الفنانة زينة ضد أحمد عز لزيادة نفقتها لـ 24 مايو

يذكر أنّ مسلسل «كله بالحب» عُرض في شهر رمضان الماضي، وكان بطولة زينة، أحمد السعدني، صابرين، ريم البارودي، سامر المصري، ونور قدري، من إخراج عصام عبدالحميد، وتأليف محمد الشخيبي.

 

من جانب آخر، قررت محكمة مستأنف الأسرة بمدينة نصر، اليوم الثلاثاء، تأجيل دعوى الفنانة زينة، والتي تطالب فيها بزيادة نفقتها ضد الفنان أحمد عز، لجلسة ٢٤ مايو للاطلاع.

وقضت محكمة الأمور الوقتية بأسرة مدينة نصر، برفض الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز، والتي يطالب فيها بتحويل طفلي الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى مصاريفها أقل.

وأصدرت محكمة استئناف عالي الأسرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، حكمها في الاستئناف المقام من الفنان أحمد عز، على حكم أول درجة الصادر بإلزامه بدفع 41 ألفًا و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية لـ "توأم زينة" عن عامين دراسيين.

الفنانة زينة أحدث ظهور الفنان احمد عز مسلسل كله بالحب محكمة مستأنف الأسرة

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