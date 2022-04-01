حاسة إنى فى ثانوية عامة ومنتظرة النتيجة .. أنوشكا عن مسلسلها الجديد

كشفت الفنانة أنوشكا تفاصيل مشاركتها في مسلسل "راجعين يا هوى"، وقالت إن الجميع قدم مجهودا كبيرا فى المسلسل، وأنها تتمنى أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي" تقديم الإعلامي رامي رضوان، المذاع على قناة دي إم سي، أنها تشعر كل رمضان بـ أيام الثانوية العامة، وتنتظر نتيجة الامتحان.

ولفتت إلى أن كل رمضان تنتظر العمل الأفضل، و أكدت أن الأعمال المصرية تجعلها تشعر بالفخر، و الأعمال متميزة، وهناك منافسة من أجل تقديم الأفضل.

وأشارت إلى أن جميع المشاركين فى المسلسل يمتلكون روح مميزة، و هناك تعاون من أجل تقديم الأفضل.

يخوض الفنان خالد النبوى، الماراثون الرمضانى 2022 بـ مسلسل “راجعين يا هوى”، ويشاركه البطولة نخبة من النجوم في دراما اجتماعية من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

ويرصد “صدى البلد”، التفاصيل الكاملة لـ مسلسل "راجعين يا هوى" في السطور التالية..

أحداث مسلسل راجعين يا هوى

تدور أحداث مسلسل راجعين يا هوى، حول شخصية رجل الأعمال بليغ أبو الهنا، الذي يجسد دوره خالد النبوي، ويعيش بالخارج لفترة طويلة، ويقرر العودة إلى مصر، وهو محمل بديون طائلة نتيجة خسائر تجارية كثيرة ألمّت به خلال فترة تواجده في أوروبا.

وتتصاعد الأحداث، عندما يضطر بليغ أبوالهنا بعد وصوله إلى القاهرة، للبحث عن ميراثه، ومحاولة استعادته من ورثة أخيه المتوفي، وتبدأ بينهما الصراعات وتزداد حدة الخلافات بين الجميع بسبب الكراهية والغيرة، التي تشتعل بعودة الباحث عن حقه في الميراث.

خلال الأحداث، يستطيع بليغ الدخول في حياة الأسرة، وتتغير بوصلة أهدافه التي جاء من أجلها، وهى محاولة لم شمل العائلة من خلال الحب والتآخي والوقوف بجوارهم.

برمو مسلسل راجعين يا هوى وقنوات العرض

عرضت منصة شاهد برومو تشويقي جديد لمسلسل خالد النبوي "راجعين يا هوى" المقرر عرضه في موسم رمضان 2022.

وسيعرض مسلسل "راجعين يا هوى" على قناتي CBC، وDMC، بالإضافة إلى عرضه عبر منصتي Watch it، وشاهد.