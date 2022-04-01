3 قتلى في تصادم طائرتين عسكريتين بـ كوريا الجنوبية

قُتل 3 طيارين، الجمعة، في تصادم طائرتي تدريب تابعتين للقوات الجوية من طراز "كيه تي-1" جنوب كوريا الجنوبية.

وتحطمت الطائرتان فى حقل أرز فى ساتشون، على بعد حوالى 300 كيلومتر جنوب سيؤول، فى الساعة الواحدة و36 دقيقة بعد الظهر بالتوقيت المحلي بعد الاصطدام مع بعضهما البعض في الجو.



وتم إرسال أكثر من 30 من رجال الإطفاء إلى موقع التحطم، ولم يتضح في بادئ الأمر سبب التحطم.

وتعتبر طائرات "كيه-تي-1" من طائرات التدريب الأساسية في كوريا الجنوبية.



وفي يناير الماضي، لقى طيار من القوات الجوية الكورية الجنوبية حتفه جراء تحطم طائرة مقاتلة من طراز إف -5 إي وسط البلاد.