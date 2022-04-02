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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لجان استماع لـ صحة البرلمان لوضع خطة مستقبلية متكاملة لتكليف الأطقم الطبية

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة

أعلنت النائبة، إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن أبرز الملفات المطروحة على اللجنة خلال الأيام القليلة المقبلة ، مشيرة إلى أن اللجنة ستعقد لجان استماع لوضع خطة مستقبلية متكاملة لتكليف الفريق الصحي بإختلاف فئاته .

 

وأشارت “ سعيد ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أن اللجنة تمت بمشاركة كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي و القائم بأعمال وزير الصحة ،والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إلى جانب المهرة وذوي الخبرة وشباب الاطباء والصيادلة  لعمل  خطة مستقبليه متكاملة لتكليف الأطقم الطبية، إلى جانب أنه تم الاستماع للنقابات ولشباب مفوضين من بعض التخصصات الطبية حول  رؤيتهم لطرح حلول رائعة خارج الصندوق ، والخروج من أزمات التكليف مع مراعات كل فئة و حاجتها الماسة للعمل.

كما لفتت عضو صحة البرلمان إلى أنه تم الاستماع للإحصائيات بأعداد الخريجي المتوقعة من كل كلية خلال الفترة القادمة، لمعرفة من هم الاكثر احتياجا في سوق العمل ، من زادت نسبتهم عن احتياج سوق العمل ، معقبة :"  لازالت جلسات الاستماع مستمره للخروج بأفضل حلول تراعي الجميع ولا تضر بأي فئة كانت  ".

 

 

لجنة الصحة مجلس النواب لجان استماع وزير الصحة خالد عبد الغفار الأطباء الصيادلة

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