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برلمان

برلمانية: استيفاء "الدواء" معايير الصحة العالمية في اللقاحات يرفع قيود السفر

إيرين سعيد ، عضو
إيرين سعيد ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

ثمنت النائبة، إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، اجتياز هيئة الدواء المصرية الاعتماد المتقدم لمنظمة الصحة العالمية في مجال اللقاحات و استيفاء كافة معايير المنظمة والمعايير الدولية الصحية العالمية، مؤكدة أنها خطوة رائعة على مستوى عالمي، ونجاح كبير جاء نتيجة كفاح ودعم لا متناهي من القيادة السياسية لقطاع الدواء في مصر، معقبة:" انجاز رائع يحسم لهيئة الدواء المصرية ".

 

وأشارت “ سعيد ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن استيفاء هيئة الدواء المصرية معايير الصحة العالمية فى تصنيع اللقاحات سيكون له الأثر الإيجابي الأكبر فى إعادة فتح أسواق السفر العالمية دون قيود صحية، والتى كانت تواجه المصريين أثناء سفرهم للخارج، والتى كانت تحتم عليهم الحصول على أنواع معينة من اللقاحات ، مؤكدة أنها ستسهم فى تسهيل اجراءات السفر ،و التنقل بين كافة دول العالم دون اشتراطات أو ضغوط تمارس من قبل الدول الخارجية، وذلك باستخدام لقاحات مصرية محلية أو مستوردة ،مرخصة ومعتمدة عالميا .

 

وأكدت عضو صحة البرلمان أن تعميق التصنيع المحلى، وتعظيم سلسلة القيمة من شأنه الحد من الواردات وتوفير العملة الصعبة، وزيادة الصادرات وخلق فرص استثمارية وتشجيع الصناعات الصغيرة والصناعات الوسيطة، و التى تلعب دورا كبيرا فى عملية تعميق التصنيع المحلى لمنظومة الدواء .

 

وأعلنت هيئة الدواء المصرية نجاحها في الحصول على الاعتماد المتقدم لمنظمة الصحة العالمية في مجال اللقاحات فيما يخص اللقاحات محلية الصنع والمستوردة، وذلك بعدما تمكنت من استيفاء كافة معايير المنظمة والمعايير الدولية الصحية العالمية، مشيرة إلى أن هذا النجاح تم بالتعاون مع مؤسسات الدولة المصرية العاملة في القطاع الصحي، وبخاصة وزارة الصحة والسكان.

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