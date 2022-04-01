أحمد العوضي يكشف تفاصيل دوره في مسلسل "يحيي وكنوز".. خاص

كشفت قناة “دي إم سي” عن عرض مفاجأة للأطفال خلال الموسم الرمضاني حيث يعرض مسلسل مغامرات يحيي وكنوز للنجم أحمد العوضي وأحمد السقا.

وقال النجم أحمد العوضي في تصريح خاص لصدى البلد أنه يجسد شخصية الملك زوسر؛ مؤكدا ان العمل مختلف وما شجعه على تلك الخطوة انها اول تجربة لي بخصوص هذا الاعمال .

وأضاف :" المسلسل سيلقى اهتمام ومتابعة ليس من جانب الأطفال فقط ولكن سيحظي بمتابعه الكثيرين.



تفاصيل مسلسل يحيي وكنوز :

مسلسل يحيى و كنوز” أول مسلسل "انيميشن" فى مصر والعالم العربى يحكى عن الحضارة المصرية القديمة، ويشارك فيه العديد من نجوم الفن بالأداء الصوتي، أبرزهم: أحمد السقا وإسعاد يونس وأحمد العوضى.

والمسلسل سيكون خطوة مهمة توّثق حدث حضاري عظيم وقع على أرض مصر، والهدف منه ليس أن يشاهده الصغار فقط بل ربط ما حدث بالخيال في عقول المشاهدين جميعًا من مختلف الأعمار.

كما يهدف المسلسل إلى ربط ما حدث فى التاريخ بعقول المشاهدين جميعًا سواء الكِبار أو الصغار، من خلال دراما مهمة وقوية وممتعة عبر الرسوم المتحركة والجرافيك من أفضل التصميمات في العالم.