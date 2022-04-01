المنوفية: متابعات ميدانية لأعمال تطوير سوق منوف العمومي وتركيب بلاط الانترلوك بقويسنا

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة التواجد الميدانى بكافة مواقع العمل لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها وتذليل العقبات وتكثيف الجهود لإسراع وتيرة العمل لضمان الانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المقررة.



تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف أخر مستجدات الموقف التنفيذى لأعمال تطوير سوق منوف العمومي ( تجزئة ، جملة ) ، المقام علي مساحة أكثر من 1500 م2 تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمنوفية ، حيث أشار رئيس المدينة أنه تم تطوير الباكيات القديمة بسوق التجزئة ورفع كفاءتها لتصبح محلات جديدة بإجمالي 42 محلا، كما تم إنشاء 29 باكية جديدة للباعة الجائلين بالإضافة إلى دورة مياه و 2 مكتب إداري لخدمة وإدارة السوق ، مؤكداً أن العمل جاري علي قدم وساق لحين الانتهاء من كافة أعمال التطوير ، وأضاف رئيس المدينة أنه جار السير في الإجراءات التجهيزية لبدء أعمال التطوير بسوق الجملة ، حيث من المقرر إنشاء 14 محلا جديدا وغرفة إدارية ، يأتى هذا فى إطار خطة المحافظة لإنشاء أسواق حضارية بديلة عن الأسواق العشوائية للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .



فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف استكمال أعمال تركيب بلاط الانترلوك بشارع هنداوى بطريق سرس الليان _منوف ، كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع قطب وشارع عبد الوهاب نصر ، وكذا أعمال تركيب البلدورات بشارع الفتوح تمهيداً لبدء أعمال الرصف وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة قويسنا .