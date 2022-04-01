دعم ذوي الإعاقة.. التضامن تسلم أجهزة تكنولوجية لجمعية قرية الأمل بالإسكندرية

وقعت الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد (Advance) وجمعية قرية الأمل للتنمية والتأهيل الاجتماعي للمعاقين بالإسكندرية، اتفاقية تشغيل وحدة دعم التعليم الدامج باستخدام التكنولوجيا بمحافظة الإسكندرية في مقر وتحت إشراف جمعية قرية الأمل.

ياتي ذلك ضمن تنفيذ أنشطة "مشروع دعم التعليم الدامج باستخدام التكنولوجيا"، والمنفذ بدعم من مؤسسة دروسوس.

وقامت مها هلالي رئيس مجلس إدارة جمعية التقدم ومستشار وزير التضامن لشئون الإعاقة بتسليم أجهزة تكنولوجيا المعلومات الخاص بوحدة دعم التعليم الدامج إلى النائبة ندى ثابت رئيس مجلس إدارة جمعية قرية الأمل، والتي أعربت عن سعادتها باستمرار التعاون ودعم الثقة المقدمين دائما من جمعية التقدم .

من جانبها أبدت مها هلالي سعادتها بتقديم كل ما يمكن من جهد ودعم لصالح قضية تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد.

جدير بالذكر أن المشروع ينفذ في محافظات القاهرة والإسكندرية وأسوان، تم تسليم نفس الأجهزة للمؤسسة التربوية للتدخل المبكر وبناء القدرات بالقاهرة، ومؤسسة كلنا ايد واحدة بأسوان ، حيث ستقام وحدات دعم التعليم الدامج في كلاهما كجزء من المشروع وبتمويل من مؤسسة دروسوس.