عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

نقاش حول قضايا وإشكاليات الموسيقى والترجمة بـ الأعلى للثقافة

الأعلى للثقافة
الأعلى للثقافة

نظمت لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه بالمجلس الأعلى للثقافة، ندوة بعنوان «الموسيقى والترجمة.. قضايا وإشكاليات».

 حضر الندوة مقررتها الدكتورة رشا طموم، وذلك بالتعاون مع لجنة الترجمة بحضور مقررها الدكتور أنور مغيث.

جاءت الفاعلية كثمرة للتعاون بين المجلس الأعلى للثقافة مع المعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون.

اُديرت الندوة من الدكتورة رشا طموم بمشاركة الدكتور أنور مغيث، وشارك فيها كل من: الدكتورة حنان أبو المجد؛ أستاذة علوم الموسيقى وعميدة معهد الكونسرفتوار سابقًا، والدكتورة رانيا يحيى؛ الأستاذة المساعدة بالمعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون، والدكتور كريم الصياد؛ الأستاذ المساعد بقسم الفلسفة كلية الآداب جامعة القاهرة، والدكتور وليد شوشة؛ أستاذ النقد الموسيقى وعميد المعهد العالى للنقد الفنى فرع الإسكندرية، وشهدت الفاعلية استمرار تطبيق المجلس الأعلى للثقافة الإجراءات الاحترازية كافة؛ بهدف الوقاية والحد من انتشار فيروس (كوفيد-19)، كما بثت الندوة مباشرة بواسطة صفحات المجلس عبر موقع التواصل الإجتماعى (فيسبوك).

أكدت الدكتورة حنان أبو المجد أهمية موضوع الندوة، وتحدثت قائلة: "أحب أن أشكر الدكتورة رشا طموم والدكتور أنور مغيث مقررى لجنتى الموسيقى والترجمة، لطرحهما هذا الموضوع المهم، وأتنمى أن نوفق لإيجاد حلول لإشكالياته المتعددة؛ فبطبيعة الحال من المؤكد أن الترجمة فى المجال الموسيقى تعد عملية ترجمة تخص الثقافة فى المقام الأول، وتبتعد كل البعد عن الترجمة العلمية التى تعتمد فى الأساس على ترجمة الاصلاحات والدلالات المجردة بواسطة القواميس، بالتأكيد الأمر يحتاج تحديث ثقافى متواصل."، واستطردت قائلة: "كانت أول تجربة عملية لى تتمثل فى ترجمتى لكتاب بالإنجليزية يتناول أعمال مؤسس قسم التأليف الموسيقى الفنان الموسيقى جمال عبد الرحيم، ضم مجموعة من المقالات النقدية التحليلية، كتبها مجموعة من النقاد من الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا، وخلال تلك التجربة وجدت أننى بالرغم من استيعابى لهذه الأعمال الفنية بدرجة كبيرة إلا إن الموضوع يحمل الكثير من الصعوبة؛ فالمشكلة أبعد بكثير من إيجاد مصطلحات تترجم المعنى، حقيقة المسألة تحتاج عمل مؤسسى.".

ثم تحدث الدكتور كريم الصياد قائلًا: "هناك من يتصور أن ترجمة المصطلحات الموسيقية مشكلة تخص الترجمة إلى اللغة العربية أو المترجمين العرب، إلا إنها تُعد مشكلة عامة، نجد أنها تطال جميع اللغات مثل الإنجليزية والفرنسية والألمانية واللاتينية."، وتابع قائلًا: "الكثير من الغير متخصصين لا يعرفون أن لفظ الموسيقى، الذى أصبح معربًا بواسطة أبو يوسف يعقوب بن إسحق الجندى الذى توفى عام 256 هـ، وكان يشير عند العرب فى الأصل إلى مدلول مختلف عن المعنى المعاصر لذات اللفظ؛ فكان حينها يقصد به علم الموسيقى ونظريتها وليس الفن؛ فكان الفن آنذاك هو الغناء.".

فيما تحدث الدكتور وليد شوشة قائلًا: "فيما يخص قضايا وإشكاليات الموسيقى، علينا أن نعترف أننا بلا شك لدينا أزمة ناتجة من المتخصصين، وتحتويها أزمة فى المصطلح بشكل عام، لذلك فى البداية علينا أن نفرق بين لغة التخصص الموسيقى، ولغة الرجل البسيط الذى لا تعنيه تلك المفاهيم الموسيقية التخصصية البحتة، والإشكالية أننا حتى الآن لم نترجم أو نحقق الكثير من أهم المخطوطات، التى ألفها أوائل أعلام العرب، الذين قدموا مؤلفات فى مختلف العلوم ليس فقط الموسيقى مثل الطب والهندسة وغيرها،  وبالتالى صار لدينا جيل مهتم جدًا بترجمة الموسيقى الغربية سواء الكلاسيكية أو الرومانتيقية وغيرها، ما أريده هو أن تغطى الترجمة كذلك ما يمكن أن يستوعبه القارئ العادى البسيط، مثلًا موضوع مثل الموسيقى العربية ماهية أصلها هل تعود لبلاد فارس أم غيرها؟ نريد طرح بسيط يستطيع أن يرسى ويثرى الوعى الموسيقى الخاص بالرجل البسيط.".

ختامًا تحدثت الدكتورة رانيا يحيى قائلة: "أشكر لجنة الترجمة على دعوتى، فإننى حقيقة سعيدة بالمشاركة فى هذه الفاعلية التى تضم منصتها قامات وقمم ومن بينهم أستاذتى الدكتورة حنان أبو المجد؛ التى تتلمذت على يديها فى معهد الكونسرفتوار، إن حديثنا اليوم يتمحور حول إشكالية حقيقية، أكثر من يستطيع أن يستشعر حجمها هم طلبة معهد الكونسرفتوار؛ وذلك لأننا نلتحق بالمعهد منذ نعومة أظافرنا لنتعلم وندرس علوم الموسيقى من أمهات الكتب التى ترجمها أساتذتنا وأساتذتهم مثل الدكتورة سحر فولى والدكتور جمال عبد الرحيم وآخرون، ولكن الآن أصبحنا فى حاجة إلى تطوير ترجمة الموسيقى وعلومها، ويجب تكون هذه الترجمة ذات إتجاهين بشكل تبادلى، أى من لغة الآخر للغتنا الأم حتى نستطيع فهم ما يقدمه الآخر وننفتح عليه بشكل حقيقى، وكذلك ترجمة ما لدينا إلى اللغات الأخرى، شريطة أن تتم تلك الترجمة بشكل دقيق ليس فقط لُغويًا ولكن وفقًا لعلوم الموسيقى بطبيعة الحال."، وفى مختتم كلمتها أوصت قائلة: "على أرض الواقع يمكننا تطبيق هذا التطوير مثلًا بواسطة أن يُطلب من الباحثين قبل تخرجهم ترجمة أحد الكتب المهمة أو حتى قسم من ذلك كتاب ما، وبذلك يكون الباحث بتخرجه قد ترك منتجًا موسيقيًا مترجمًا بشكل علمى صحيح ينتفع به الكثيرون.".

لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه المجلس الأ لى للثقافة الموسيقى والترجمة قضايا وإشكاليات الدكتورة رشا طموم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدلا من إيران.. فيفا يحسم الجدل بشأن مشاركة مصر في كأس العالم

اتحاد الكرة يكشف آخر تطورات إعادة مباراة مصر و السنغال

رسميًا .. إيقاف مباريات الدوري الإنجليزي لإفطار الصائمين

مفاجأة| مصر لديها فرصة.. من يلعب في كأس العالم حال استبعاد إيران ؟

هل تحدث معجزة؟.. شوبير: مباراة مصر والسنغال تعاد في حالة واحدة

مواعيد جديدة في رمضان لـ 15 جهة حكومية وخاصة

استقرار الدولار.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الجمعة

"فودافون": مكالمات مجانية وإعفاء من رسوم الإنترنت لـ10 ملايين عميل تأثروا بالعطل

ترشيحاتنا

"رمضان موسم تعافي"| فيديو توعوي لـ صندوق مكافحة الإدمان ..شاهد

منك لله يا رامز| انتقاد جماهيري لـ محمد أنور: أنت عنصري ..شاهد

مكافحة الإدمان : رصد مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات في دراما رمضان 2022

النفط يتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في عامين

النشرة الدينية.. طرق إثبات دخول شهر رمضان وأهم أحكام كفالة الطفل

هاري كين ومدرب أرسنال الأفضل في الدوري الإنجليزي خلال الشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع:مصر تحتاج إلى جهود أبنائها المخلصين الذين يقاتلوا فى كافة الميادين

نادين فى حوارلـ صدى البلد : خضعت لـ كورس فى الرسم بسبب "مين قال".. ووافقت على العمل قبل قراءته .. وأتابع سويتس وبطلوع الروح في رمضان

فى عيد ميلاد جومانا مراد .. فقدت ابنتها وعشقها لمصر جعلها تتقن اللهجة

رمضان 2022 .. التفاصيل الكاملة لـ يوتيرن وقنوات عرضه

فيديو

الأرصاد تكشف درجات الحرارة أول أيام رمضان.. فيديو

وزير الدفاع:مصر تحتاج إلى جهود أبنائها المخلصين الذين يقاتلوا فى كافة الميادين

مرتضى منصور يرد على العضوة صاحبة الشعر الأحمر.. فيديو جراف

هل يلعب منتخب مصر في كاس العالم؟.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ