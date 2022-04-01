طقوس رمضان.. حرم سفير المغرب: بنفطر بمزاج وعلى قسمين

خصص برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، تقديم الإعلامية سهير جودة، ومفيدة شيحة، فقرة عن الطقوس الرمضانية في الدول العربية.

كشفت لمياء حرم سفير المغرب، الطقوس الرمضانية في المغرب، مؤكدة أنه في المغرب لديهم تفاصيل خاصة يحرصون عليها كل شهر رمضان في كل عام.

وأضافت لمياء حرم سفير المغرب: "المغاربة يحبوا يفطروا بمزاج، وياكلوا أكلهم على مهلهم، علشان كده مبيفطروش على مرة واحدة، لقسمين، الأول ياكلوا حاجة خفيفة شوربة وسمبوسك وفطاير مالحة".

وتابعت حرم سفير المغرب: "بعدين يصلوا المغرب والتراويح، ويرجعوا تاني على العشاء، ياكلوا كل الأكل التقيل شوربة الحريرة والزعلوك والتكتوكة".