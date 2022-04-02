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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

العملاق البافاري BMW يكشف عن Alpina B4 موديل 2023 .. صور

العملاق البافاري BMW
العملاق البافاري BMW يكشف عن Alpina B4 موديل 2023

تواصل شركة BMW من تعزيز تواجدها عبر نسختها الجديدة B4 Gran Coupe، والتي تحمل شعار شركة Alpina التابعة لها، حيث تتمتع السيارة بالعديد من التقنيات الداخلية، إلى جانب القدرات الفنية القياسية، بالاضافة إلى التصميم الخارجي الذي ينضم لفئة السيدان الرياضية.

العملاق البافاري BMW يكشف عن Alpina B4 موديل 2023

ووفقًا لموقع MOTOR 1 المتخصص في مجال استعراض واخبار السيارات، ظهرت بعض الصور الخاصة بالطراز الجديد الذي تقدمة شركة بي ام دبليو، حيث تطرح نسخة تحمل الشعار الخاص بقسم M، والذي يتبع العملاق البافاري العالي الاداء من النسخة 4 Series Gran Coupe الجديدة.

العملاق البافاري BMW يكشف عن Alpina B4 موديل 2023

وتظهر السيارة B4 Gran Coupe المقدمة من البينا بجنوط رياضية متعددة الاضلاع تأتي بتصميم هندسي مميز، مع اطارات كبيرة الحجم يبلغ قياسها 20 بوصة، بالاضافة إلى مصابيح امامية حادة المظهر، مع شبكات امامية عملاقة متعددة الفتحات الهوائية، ومنظومة عادم رباعية الاداء بتصميم مزدوج.

العملاق البافاري BMW يكشف عن Alpina B4 موديل 2023

وتعتمد السيارة Alpina B4 موديل 2023 على محرك سداسي الاسطوانات طراز V6 بسعة 3000 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 495 حصانا، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 8 سرعات، وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية تستغرق 3.7 ثانية فقط.

العملاق البافاري BMW يكشف عن Alpina B4 موديل 2023

ومن المفترض أن تقدم السيارةB4  البينا للحجز بالسوق الألماني خلال العام الجاري 2022 تحديدًا في شهر يوليو القادم، مع قيمة سعرية تبدأ من 102 ألف دولار امريكي.

BMW Alpina شركة Alpina شعار شركة Alpina السيارة B4 Gran Coupe السيارات

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