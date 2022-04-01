محمد نوار: بناء الإذاعة في 1934 بشكل صيحح جعلها تستكمل المشوار

قال محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، إنه ومع ظهور التلفاز في عام 1960 عانت الإذاعة المصرية من خفوت بالنسبة للمستمعين وفي عام 1990 مع ظهور الأقمار الصناعية وغيرها، ومع ذلك استمرت الإذاعة وعادت بقوة كما لم تكن من قبل، "الإذاعة اتبنت من عام 1934 بشكل صح ولذلك كملت المشوار".

وأضاف "نوار" خلال استضافته ببرنامج "في المساء مع قصواء" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية CBC، أنه وفي ظل الظروف الحالية والتي تواجهها الهيئة الوطنية للإعلام فالإنتاج الدرامي قد قل بشكل كبير، وفي فترة من الفترات لم يكن هناك إنتاج درامي إذاعي، وفي تلك الآونة بدأنا في إطلاق تجربة جديدة.

وأوضح أن التجربة الجديدة قائمة على ضم الشبكات والمحطات على الإفطار وإذاعة مسلسلات قديمة، "أذعنا من قبل شنبو في المصيدة والراجل ده هيجنني، والسنة دي فيه تجربة جميلة وهو مسلسل صفر على الشمال بطولة الراحل الكبير سمير غانم ودلال عبدالعزيز ودنيا سمير غانم وعدد من النجوم والأبطال".

وأكد أن راديو مصر وراديو النيل سيقوموا بإنتاج عددا من الأعمال الدرامية المسموعة، ولدينا مائدة عامرة بكل الأصناف موجودة لمن يريد أن يستمع لكل تلك الإذاعات.