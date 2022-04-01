قطر: مصادرة أعلام قوس قزح في المونديال

قال مسئول قطري كبير، إنه سيتم سحب أعلام قوس قزح من المشجعين خلال انطلاق مونديال قطر، من أجل حمايتهم من أي هجمات قد يتعرضون إليها بسبب الترويج لحقوق المثليين.

وأضاف مدير إدارة التعاون الدولي ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب لدى وزارة الداخلية القطرية اللواء عبد العزيز عبد الله الأنصاري المشرف على أمن دورة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، أن أزواج المثليين والمتحولين جنسيا ومناصريهم سيكون مرحب بهم في قطر مع افتتاح دورة كأس العالم في 2022/11/21، رغم استمرار تجريم العلاقات الجنسية المثلية في البلد الخليجي.

لكن المسئول القطري رفض الترويج العلني لحريات المثليين والمتحولين جنسيا كما يرمز إليها علم قوس قزح، حسب وكالة "أسوشيتد برس".

وتابع: "إذا رفع مشجع علم قوس قزح، ثم سحبته منه.. فإن ذلك ليس لأنني أريد أن أفتكه منه بالفعل لإهانته، وإنما لحمايته.. لأنه إذا لم أكن أنا من يفعل ذلك فسيكون شخص آخر ربما يهاجمه.. لا أستطيع أن أضمن سلوك الناس جميعا.. وسأقول له: رجاء لا حاجة لرفع العلم في هذا المكان".

وأشار إلى أنه لن تكون هناك تعليمات لسحب العلم من الأشخاص عند نقاط التفتيش، ولكن إذا رفع العلم خلال مباراة ما، فإن المسؤولين يمكنهم أن يسحبوه، ما دام بسبب ردة فعل من مشجعين يحملون نظرة مختلفة.

وأوضح الأنصاري أنه يخاطر بوجهة نظر أقلية ضد الأغلبية، قائلا: "في آخر اليوم، إذا هاجمك أحد فإنني سأتدخل وحينها سيكون قاد فات الأوان".

وكان وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو قال هذا الأسبوع في الدوحة، إن الجميع سيرون كيف يتم الترحيب بكل واحد في قطر، حتى وإن تحدثنا عن المثليين والمتحولين جنسيا.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لدورة كأس العالم قطر 2022 ناصر الخاطر: “سنحترم المبادئ التوجيهية للاتحاد الدولي لكرة القدم، بالسماح لأعلام قوس قزح بالظهور”.