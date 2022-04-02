أخبار التعليم ..حتى 8 مايو المقبل .. البحث العلمي تعلن فتح التسجيل في الدورة العامة للملكية الفكرية...جامعة حلوان تطلق برامج تدريبية حول الأخطاء المنهجية في كتابة البحوث العلمية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

12 أبريل ……..جامعة حلوان تطلق برامج تدريبية حول الأخطاء المنهجية في كتابة البحوث العلمية

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر ابريل 2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

حتى 8 مايو المقبل .. البحث العلمي تعلن فتح التسجيل في الدورة العامة للملكية الفكرية

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التسجيل في الدورة العامة للملكية الفكرية المقدمة من الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والذي سوف ينتهي في 8 مايو 2022، تبدأ الدورة في 9 مايو 2022 وتنتهي في 26 يونيو 2022.

15 أبريل.. آخر موعد للتقدم لمنح الماجستير المقدمة من مؤسسة القلعة 2022

يعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن فتح باب القبول بمنح مؤسسة القلعة للعام 2022 ، تمنح منح مؤسسة القلعة للمصريين المقيمين في مصر الراغبين في إكمال دراستهم في الخارج في واحدة من أفضل الجامعات على مستوى العالم وفي أي تخصص يريدون دراسته بشرط الحصول على قبول من إحدى هذه الجامعات. تقدم هذه المنح الدعم الكامل للرسوم الدراسية وتكاليف المعيشة.

تمريض القاهرة: امتحان الميدتيرم لمادة التفكير النقدي أونلاين عبر المنصة الإلكترونية

أعلنت الدكتورة عبير سعد عميدة كلية التمريض جامعة القاهرة، عن موعد امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الثانى للعام العامى 2021-2022 و كيفية انعقاده.

بنات عين شمس: فتح باب الالتماسات علي ننائج الفصل الدراسي الاول

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية النبات جامعة عين شمس إنه تم اعلان نتيجة الفرقة الرابعة :عربى تربوى- فرنسى عام- فلسفة عام وانتساب- علم نفس انتساب و فتح باب التقدم للالتماسات لطالبات رابعة ادبى (انتظام- انتساب- تربوى) حتى الثلاثاء 5 أبريل ولن ينظر إلى الالتماسات التى ترد بعد الموعد المحدد.