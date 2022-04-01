ناهد السباعي ردا على وصفها بممثلة إغراء: ميرسى إن حد شايفنى حلوة

ردت الفنانة ناهد السباعى، على وصفها بـ ممثلة إغراء قائلة:" ميرسى أن حد شايفنى حلوة".



وقالت السباعى خلال حوارها مع برنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية شيرين سليمان:" أنه لو عرض عليها دور إغراء ستكون الموافقة أو الرفض حسب قيمة الدور نفسه".

وأضافت ناهد السباعى، أن كل فنان يضع خطوط لا يتجاوزها، وقد تختلف الخطوط بين فنان وآخر.

مسلسل منورة بأهلها

وعبرت الفنانة ناهد السباعي، عن سعادتها بردود الفعل الكبيرة على مسلسل منورة بأهلها الذي يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية.

وقالت ": سعيدة أن العمل حقق هذا الإقبال الكبير، فنحن من البداية كنا نتوقع النجاح ولكن لم نكن نتخيل انه سيكون بهذا الشكل، حتى ان بعض الناس كانوا يريدون أن يعرض في موسم رمضان رغم أنه 10 حلقات فقط.