نتنياهو: جزء صغير من المنطقة التجريبية الثانية شمال الليطاني سيكون داخل الخط الأصفر

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن جزءاً صغيراً فقط من المنطقة التجريبية الثانية الواقعة شمال نهر الليطاني سيكون داخل ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، في إطار الترتيبات الأمنية الجديدة الجاري التفاوض بشأنها بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية، والتي تستهدف تثبيت وقف إطلاق النار وتعزيز الاستقرار على الحدود.

وأوضح نتنياهو أن المنطقة التجريبية الثانية صُممت بحيث تبقى معظم مساحتها خارج "الخط الأصفر"، مشيراً إلى أن الترتيبات المقترحة تراعي الاعتبارات الأمنية لإسرائيل، وفي الوقت ذاته تمنح الجيش اللبناني مساحة أوسع لتولي المسؤوليات الأمنية داخل الأراضي اللبنانية.

وأضاف أن الهدف من إنشاء المناطق التجريبية هو اختبار آليات جديدة تسمح للجيش اللبناني بالانتشار الكامل ومنع أي نشاط مسلح خارج إطار الدولة، مع مراقبة دولية لضمان تنفيذ الالتزامات الأمنية ومنع أي خروقات قد تهدد استقرار الحدود.

وتأتي تصريحات نتنياهو في ظل استمرار المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، بوساطة الولايات المتحدة، للتوصل إلى اتفاق أمني جديد يشمل إنشاء مناطق أمنية خاضعة لسيطرة الجيش اللبناني، بالتوازي مع انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من بعض المواقع، وتنفيذ ترتيبات تستند إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

ويُستخدم مصطلح "الخط الأصفر" للإشارة إلى الخط الذي رسمته الأمم المتحدة بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000 لتحديد مسار الانسحاب، وهو يختلف عن الحدود الدولية المعترف بها، ويُعد مرجعاً فنياً تستخدمه الأمم المتحدة في متابعة أي خروقات على طول الحدود.

وتواصل الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة جهودها لدفع الطرفين نحو تنفيذ التفاهمات الأمنية، وسط تأكيدات بأن نجاح الاتفاق سيعتمد على التزام جميع الأطراف بتنفيذ بنوده، وتعزيز دور الجيش اللبناني في الجنوب، بما يسهم في الحد من احتمالات تجدد المواجهات.