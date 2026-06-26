البرهان : بأس القوات المسلحة نابع من إرادة الشعب السوداني.. وسنقضي على الدعم السريع

حيا رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، الوقفة الصلبة للشعب السوداني مع القوات المسلحة في معركة الكرامة.. وقال: إن قوة القوات المسلحة نابعة من قوة وإرادة الشعب السوداني، وأن كل الجيوش في العالم لديها قدسية ورمزية عند شعوبها. مستنكراً أحاديث بعض السياسيين السودانيين التي تنادي بتفكيك القوات المسلحة تحت دعاوى الإصلاح.

وأضاف البرهان أنه "لا حلول رمادية أو وسطية"، وأنه سيتم المضي نحو القضاء على مليشيا (الدعم السريع) واستئصالها من أنحاء السودان، مشيرا إلى أن "السوادان يمضي في ذات الطريق الذي اختطته منذ 15 أبريل وهو "طريق الحق والكرامة، وأن ثقتنا في الله كبيرة بأننا سننتصر لأننا مع الحق".

وتابع: "نعلم أن هناك ضيقاً يعيشه المواطنون..وأنه بالقضاء على التمرد سيزول هذا الضيق.. ليس لدينا حلول وسطية ولا رمادية فالحل هو القضاء على المليشيا المتمردة واستئصالها من كافة أنحاء السودان".

وأوضح البرهان أن أي حديث حول مفاوضات لا تعمل على تفكيك المليشيا وتسليم سلاحها لن ندخلها، مؤكداً ضرورة محاسبة ومساءلة كل من ارتكب جرماً في حق الشعب السوداني.. مؤكداً أنه ستتم هزيمة الميليشيا وستخرج من دارفور وكردفان.