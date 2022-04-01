ناهد السباعي: بدايتي الفنية كانت صعبة.. فيديو

ردت الفنانة ناهد السباعى، على تواجدها فى "مهرجان كان" الدولي، معقبة:" بدايتي مع الفن كانت صعبة".

وقالت السباعى خلال حوارها مع برنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، أن فيلمها لم يحصل على جائزة في المهرجان، ولكنه كان فى المسابقة الرئيسية.



وأضافت ناهد السباعى، أنها لم تتخيل أنها تدخل بفيلم لها مسابقة عالمية، لافتا إلى أن الفيلم كان فى بداية حياتها وأضاف لها الجديد.

مسلسل منورة بأهلها

وعبرت الفنانة ناهد السباعي، عن سعادتها بردود الفعل الكبيرة على مسلسل منورة بأهلها الذي يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية.

وقالت: سعيدة أن العمل حقق هذا الإقبال الكبير، فنحن من البداية كنا نتوقع النجاح ولكن لم نكن نتخيل انه سيكون بهذا الشكل، حتى ان بعض الناس كانوا يريدون أن يعرض في موسم رمضان رغم أنه 10 حلقات فقط.





