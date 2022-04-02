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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص حاول تهريب ترامادول وسجائر محشية حشيش بمطار القاهرة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمحاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة والمواد المخدرة عقار الترامادول المخدر وعدد من السجائر الملفوفة بها مادة الحشيش بمطار القاهرة قادما من ألمانيا.

وكلفت جهات التحقيق بارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكان تمكّن رجال جمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة صبحي ربيع مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة والمواد المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ميونخ على رحلة طائرة خطوط طيران لوفتهانزا رقم LH58 اشتبه محمد نبيل مأمور اللجنة فى الراكب .ا  . ا . ا مصرى الجنسية قادم من ألمانيا ، يسرع فى الخروج من باب اللجنة الجمركية بصالة الوصول.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي بضائع أو أشياء ممنوعة أو يستحق عليها سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى .

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة علاء عمارة مأمور الفحص فأفاد بوجود شرائط أدوية وكثافات متماثلة.

وقام أحمد عمر مدير الحركه المشرف على الصالة بتكليف هانى محمود وأحمد سعيد ومصطفى عبد الوهاب مأمورى الجمرك بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود  كمية من عقار الترامادول المخدر وعدد من السجائر الملفوفة بها مادة الحشيش بإجمالى 300 قرص و 5 زجاجات كونترمال سائل و 4 سجائر ملفوفة بجوهر مادة الحشيش المخدر مخبأة داخل حقائب الراكب وداخل جيوبه .

قرر صبحى ربيع مدير الإدارة الرابعة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير  محضر ضبط جمركى رقم 79 لسنة 2022 بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .
 

حبس شخص تهريب الاقراص المخدرة الترامادول الحشيش

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