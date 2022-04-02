طرح 3 بوسترات جديدة للجزء الثالث من مسلسل الاختيار

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل الاختيار ٣ بوسترات جديدة من المسلسل تمهيداً لعرضه في شهر رمضان.

البوستر الاول لكريم عبد العزيز، والثاني للفنان أحمد عز، والثالث أحمد السقا.

أعلنت شبكة قنوات ON E الفضائية، مواعيد عرض مسلسل الاختيار3، خلال الموسم الدرامي لشهر رمضان المبارك.

ونشرت قناة ON E الفضائية، برومو مسلسل الاختيار 3 عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك ، معلنة عن عرض المسلسل يوميًا في تمام الساعة 9:50 مساءً طوال شهر رمضان المبارك.

أبطال مسلسل الاختيار 3

“الاختيار 3”، بطولة كل من الفنان أحمد عز وكريم عبدالعزيز وأحمد السقا وخالد الصاوي، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، المسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

الفنان هشام إسماعيل، كشف عن كواليس دوره في مسلسل "الاختيار 3"، موضحًا أنه يلعب دور قيادي في جماعة إرهابية، واصفًا الأمر بأن "ده حظي" لأنه ممثل ويجب أن يقدم أدوار الخير والشر.

أحمد السقا

كريم عبد العزيز