لبلبة: بحب الأدوار المختلفة وأظهر في "دائما عامر" بدون استظراف

كشف المخرج مجدي الهواري أنه تم إنجاز أكثر من 70% من مسلسل "دائماً عامر" قائلاً : " جاهز وربنا يستر وشغالين دلوقتي في المونتاج .



وتابع في مداخلة خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: بقول للناس المسلسل يواجه مشاكل كتيرة في بيوتنا تتعلق بالمدارس الناشونال والإنترنشونال ودي قصة موجودة في كل بيت والصراع بين نوعي المدارس ".



أكمل: معانا وجوه شابة سواء على مستوى الطلبة في المدرستين بنوعيها بالإضافة للنجوم الكبار مثل لبلبة ومصطفى شعبان وعمرو عبد الجليل وصلاح عبد الله ومحمد ثروت وكل هؤلاء النجوم الكبار احتضنوا هؤلاء الشباب.



وكشف أنه أجرى إتصالاً مع الفنان مصطفى شعبان وأخبره فيه بإعجابه بالشباب الطلبة في العمل قائلاً : قلي شباب واعد وجيل جديد يقدر يعبر عن مشاكله في الأعمال الدرامية.



والتقطت أطراف الحديث الفنانة القديرة لبلبة قائلة: سأظهر في المسلسل بدور "ميس زهرة" مديرة مدرسة وتابعت: دوري في "دايما عامر" جديد عليا وكنت حابه أظهر في حاجة مختلفة وعملت دوري في "دايما عامر" كما يجب ومحاولتش استظرف وبكون مديرة مدرسة إنترناشونال ".



واصلت: بحب دوري يبقى مفاجأة والناس تقول معقول لبلبة تعمل الدور ده "

وكشفت أن العمل شهد عمل دؤوب قائلة : " بنصحي الساعة 4 الفجر عشان نشتغل في مسلسل "دايما عامر".