وفاة حماة الفنان نور محمود

أعلن الفنان نور محمود، عن وفاة حماته في الساعات القليلة الماضية.

كتب نور محمود، خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: "انا لله وانا اليه راجعون...

حماتي وامي التانية في ذمة الله...أسألكم الدعاء

وحرص عدد كبير من الفنانين على تعزيته.

وشارك الفنان نور محمود في عدة أعمال فنية، كان آخرها من الدراما، مسلسلات: “منورة بأهلها، إجازة مفتوحة، القاهرة كابول، زي القمر، هجمة مرتدة، إلا أنا، الاختيار 1، كارمن، ﻵخر نفس، اختفاء، الرحلة”.

كما شارك نور محمود في عدة أفلام سينمائية، كان من بينها فيلم “الممر”، بدور “النقيب حسين - ضابط مصرى”؛ وفيلم الجريمة، بدور الطبيب النفسي.