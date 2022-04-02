عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

2950 فرصة عمل هدية وزير القوى العاملة لشباب الإسكندرية بمناسبة شهر رمضان المبارك

صدى البلد

أهدي وزير القوي العاملة محمد سعفان شباب الإسكندرية 2950 عمل منها  200 فرصة عمل لـ "قادرون باختلاف" وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك، مقدمة ٣٣ شركة في القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، من خلال ملتقى التوظيف الذي نظمته مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بعنوان :"الإسكندرية بلا بطالة"، وذلك في إطار مبادرة القيادة السياسية "حياة كريمة" لتوفير فرص عمل للشباب، ولائقة لمتحدي الإعاقة، والفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا ودمجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم .

وأطلق وزير القوي العاملة إشارة بدء افتتاح ملتقي التشغيل الأول في هذه المناسبة التي نقل خلالها مدير المديرية ياسر سعيد تهنئة الوزير للشعب الاسكندري بمناسبة شهر رمضان الكريم وأمنياته بأن يكون شهر خير وبركة على الشعب المصري العظيم.

وفي رسالته إلى الشباب حثهم  وزير القوي العاملة على ضرورة الاستفادة من فرص العمل المتاحة والتي تعرضها الشركات المشاركة في الملتقى خاصة أنها تتم تحت رعاية القوى العاملة، وتم التأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع المهن والوظائف المعروضة بالملتقى.

وأشار الوزير إلي حرص الحكومة على مساعدة الشباب بتوفير فرص عمل تساهم فى تحقيق حياة الكريمة من خلال رؤية مصر ٢٠٣٠  بتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة العديد من الأسر المصرية فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشجيع الاستثمار والعمل على توظيف الشباب وتوفير فرص عمل تسهم فى تنمية المجتمع.

وأوضح مدير المديرية أن الملتقي يوفر فرص عمل حقيقية من خلال الشركات المشاركة وعددها 33 شركة، ويستهدف توفير فرص عمل تناسب جميع الفئات وذوي القدرات الخاصة من حملة المؤهلات المتوسطة، وفوق المتوسطة والعليا والعمالة العادية.

وشارك في الملتقي جمعية الأقزام، ووزارة التضامن، ومشروع فرصة، والإدارة العامة  للتدريب المهني بالمديرية  لعرض فرص التدريب المتاحة بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية ، لتدريب الشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة  بالمحافظة.

IMG_20220401_105025
IMG_20220401_105025
IMG_20220401_112803
IMG_20220401_112803
IMG_20220401_121116
IMG_20220401_121116
IMG-20220401-WA0060
IMG-20220401-WA0060
IMG-20220401-WA0165
IMG-20220401-WA0165
IMG-20220401-WA0172
IMG-20220401-WA0172
وزير القوى العاملة محمد سعفان 2950 فرصة عمل هدية وزير القوى العاملة لشباب الإسكندرية بمناسبة شهر رمضان المبارك قادرون باختلاف ٣٣ شركة في القطاع الخاص والاستثماري افتتاح ملتقي التشغيل الأول ياسر سعيد مديرية القوى العاملة بالاسكندرية الإسكندرية بلا بطالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال علام: فيفا يستدعي رئيس الاتحاد السنغالي للتحقيق ونثق في إعادة المباراة

لعدم ثبوت الهلال.. الأحد أول أيام رمضان في إندونيسيا وماليزيا وسلطنة عمان

تطورات جديدة.. اتحاد الكرة: نثق في إعادة مباراة مصر والسنغال

إعلان دار الإفتاء موعد أول أيام شهر رمضان .. بث مباشر

انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب في أول أيام رمضان| شاهد

موعد أول أيام رمضان .. السبت أم الأحد | الإفتاء تحسم الجدل

منك لله يا رامز| انتقاد جماهيري لـ محمد أنور: أنت عنصري ..شاهد

دعاء أول يوم رمضان 2022.. إعلان الرؤية خلال ساعات

ترشيحاتنا

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان.. ومواقيت الصلاة

دراسة: الهواتف المحمولة لا تسبب الإصابة بأورام الدماغ

لا تعتمد على الحفظ .. التعليم تكشف هدف امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم السبت 2 إبريل 2022

بعد إلغائها بسبب كورونا.. إقامة أول مائدة رحمن منذ عامين.. اليوم

سعفان: الإنتخابات العمالية تتم تحت إشراف قضائي ولأول مرة منظومة الكترونية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأغرب.. كاهن يتسلق رأس فيل من أجل امتطائه|شاهد

لا يوجد جمهور.. مقطع فيديو يفضح رئيس صربيا خلال احتفال رسمي

أغرب تحدي.. امرأة تتناول 19 قطعة دجاج في دقيقة واحدة|فيديو

لقطة نادرة.. مصور يلتقط صورة من الأرض لرواد فضاء في السماء

فيديو

معجبون طالبوا بتسجيله كاملا.. أحمد سعد يبدع فى تلاوة القرآن الكريم |فيديو

تفاصيل مثيرة في سقوط 4 أشخاص خطفوا تاجر أعلاف بالمنوفية.. فيديو جراف

غادة عادل: سيدة أربعينية ترفض الزواج قادتنى إلى أحلام سعيدة.. فيديو

صاحب اتيليه يصور النساء خلسة داخل البروفة .. ما قصته

المزيد

ساحة رأي

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

اﻟﻤﺰﻳﺪ