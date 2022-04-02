"رمضان عاد بعاطر النفحات".. ابتهال ديني بصوت المنشد فوزي عياد

حل المنشد الدينى فوزى عياد ضيفا ببرنامج صباح الخير يا مصر وقام بأداء بعض الابتهالات الدينية بصوت ملائكى بعنوان "رمضان عاد بعاطر النفحات " .

وجاءت كلمات الابتهال الدينى: " رمضان عاد بعاطر النفحات أنواره قدسية الآيات.. شهر الصيام على الأيام قد فضل.. حقا.. وفيه كتاب الله قد نزل وليلة القدر فيه الله فضلها عن 1000 شهر وفيها الخير قد نزل" .

وقد أعلنت دار الإفتاءِ المصرية، أن يومَ السبت الموافق الثاني من شهر أبريل لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.

