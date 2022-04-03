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اقتصاد

اقتصاد الإمارات |صندوق بن راشد للابتكار يناقش المبادئ البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

اقتصاد الامارات
اقتصاد الامارات

قال  المتحدثون خلال جلسة "المبادئ البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات: الفرص والمخاطر للشركات الناشئة"، التي استضافها "صندوق محمد بن راشد للابتكار" إن تطبيق استراتيجية مؤسسية قوية وشاملة تضمن المبادئ البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تسهم في خلق ميزات تنافسية وزيادة الوصول إلى رأس المال وبناء علامة تجارية أقوى مع تعزيز النمو المستدام على المدى الطويل، كما يساهم التركيز على هذه المبادئ في تقليل مخاطر السمعة التي تؤثر سلباً على الشركات الناشئة خاصة في مراحلها الأولى

وبحسب تقرير صادر عن وكالة الأنباء " وام"، فإن الجلسة التي أدارها شاكر زينل، مدير صندوق محمد بن راشد للابتكار في مصرف الإمارات للتنمية، مشغل الصندوق، إلى تسليط الضوء على الدور الريادي للمبادئ البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في خلق قيمة مضافة طويلة المدى للشركات الناشئة، وشارك فيها كل من أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وعبدالله مطاوع، الشريك ومدير قسم الشركات التجارية في شركة التميمي، وجهاد صادق، مؤسس /FortyGuard/.

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وقال أحمد محمد النقبي: "إن المبادئ البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أمر يجب على كل مؤسسة وكل مدير تنفيذي أخذه بعين الاعتبار"، لافتا إلى أهمية الموظف والعميل، حيث من المتوقع خلال السنوات المقبلة إن لم تميز الشركات الكبرى علامتها التجارية أو تعتمد على رسالة ورؤية واضحة ستنهار بسرعة.

بدوره أكد شاكر زينل أن التركيز على المبادئ البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ليس مجرد واجب أخلاقي، بل هو مفيد أيضًا للشركات، حيث يقوم المستثمرون على نحو متزايد بتحليل أداء هذه المبادئ من أجل الحصول على نظرة شاملة عن الشركة، مشيراً إلى أن الشركات ذات التصنيف الأعلى من حيث تطبيق هذه المبادئ تميل إلى أن تكون أكثر تنافسية وربحية.

وقال عبد الله مطاوع: " لابد من تطبيق المبادئ البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن الهيكل التنظيمي وأيضا فرضها عبر سلسلة التوريد، مؤكداً أن العمل السليم في اي مجتمع يتطلب بناء علاقات سليمة بين الناس والبيئة والالتزام على كل مستوى من مستويات عملية صنع القرار".

ونوه جهاد صادق: "تطبيق هذه المبادئ بالنسبة للشركات الناشئة يتعلق بخلق بيئة مؤسسية جديدة، ونحن بدورنا ننشئ حوكمة تنظر في أفضل الممارسات لتضمن أننا نعامل موظفينا بشكل جيد، وتنظر في العوامل البيئية في سلسلة التوريد الخاصة برؤيتنا الاستراتيجية".

وأضاف أن FortyGuard، بوصفها شركة ناشئة ذات ممارسات مستدامة راسخة، فهي تقدم التقنيات إلى الاسواق التي تعمل على تطوير ممارسات المبادئ البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

يشار إلى أن صندوق محمد بن راشد للابتكار منذ إنشائه، يقوم بدور رئيسي في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال بما يتماشى مع رؤية حكومة دولة الإمارات لإنشاء اقتصاد قائم على المعرفة ..ومن خلال برنامج خطة الضمانات ومسرّع الابتكار، يوفر صندوق محمد بن راشد للابتكار للمبتكرين إمكانية الحصول إلى تمويل معقول التكلفة وخدمات عالمية المستوى وفرص تواصل.

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