اقتصاد الإمارات| مجلس سيدات الأعمال: المرأة شريك أساسي في مسيرة التنمية

أكدت المهندسة فريدة عبد الله العوضي رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات أن المرأة الإماراتية أصبحت جزءاً لا يتجزأ من مسيرة التنمية المستدامة في وطننا مؤكدة أن التجربة الإماراتية الرائدة في جعل المرأة شريكاً فعالاً في بناء المجتمع خلال الخمسين عاماً الماضية والتي أسهمت في بناء الشخصية الإماراتية المتفردة أصبحت مثالاً يحتذى على مستوى العالم وفاقت نظيرتها في كثير من دول العالم بل ونستطيع أن نقول أنها التجربة الأكثر الهاماً في منطقتنا.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” قالت " هي تجربة امتزجت فيها رؤية قيادة الدولة ومنذ نشأتها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" فنحن إذا أردنا معرفة مدى تحضر ورقي مجتمعاً ما علينا إلا النظر الى المكانة التي تحتلها المرأة وحجم دورها في بناء هذا المجتمع".

جاء ذلك على خلال الجلسة الحوارية للمنتدى العالمي لرواد الأعمال للاستثمار الذي يعقد في مركز دبي للمعارض بإكسبو 2020 دبي خلال الفترة ما بين 28 إلى 31 مارس الحالي.

وأضافت العوضي أن التشريعات في الدولة تضمن المساواة في الأجور بين الرجال والنساء ووفقًا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" يجب أن تشغل المرأة الإماراتية 50٪ من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي وأن الإمارات فرضت تعيين امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارة الشركات المدرجة في البلاد في خطوة نحو تمكين المرأة وتشجيعها على ممارسة أدوار أكبر في البلاد.

واستدلت العوضي على المكانة التي وصلت لها المرأة الإماراتية ببعض الاحصائيات مثل أن المرأة تمثل 56٪ من خريجي مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في حين أن 44.5٪ من طلاب الهندسة الجامعيين في الدولة من الإناث - وهي واحدة من أعلى المعدلات على مستوى العالم وتشكل المرأة 30٪ من السلك الدبلوماسي حيث يشغلن 234 منصبًا و42يعملن في بعثات بالخارج و 9 سفيرات.

وأشارت العوضي إلى أن كافة المهن والأعمال متاحة اليوم ليكون للمرأة نصيباً منها فقد أثبتت المرأة في عالمنا العربي قدرتها على النجاح وتحقيق التمييز في العديد من قطاعات الأعمال والذي يدل على ذلك هو سعي العديد من الطالبات الي التخصص في مجالات كنا نراه حتى وقت قريباً حكراً على الشباب وهذا يشير الي تغييرات قادمة في سوق المال والأعمال يكون للمرأة فيها نصيب كبير.

شارك في الجلسة إلى جانب المهندسة فريدة العوضي رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات كل من ماري كريستين أوغلي رئيسة سيدات الأعمال العالميات "FCEM" وسونيا جناحي الرئيس التنفيذي لبوابة رائدات للمرأة العربية وسيمونا سيمليت مؤسس صانعو التغيير والدكتورة لويزا شيتور مدير البرامج والشراكات-الصحة –"بلج أند بلاي افتراضي" والسيدة جيسيكا نيومان خبيرة في الاستثمار وتعزيز التكنولوجيا والنوع الاجتماعي منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.