اقتصاد الإمارات|مكتوم بن محمد يستقبل وزير المالية السعودي في إكسبو 2020 دبي

استقبل الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم معالي محمد بن عبدالله الجدعان، وزير مالية المملكة العربية السعودية الشقيقة في مبنى القادة في مقر إكسبو 2020 دبي.

و بحسب وكالة انباء الإمارات “وام” ،رحب سموه بمعالي وزير المالية السعودي مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات بشقيقتها المملكة العربية السعودية، وخصوصية تلك العلاقات الراسخة والممتدة بين البلدين في إطار من تكامل الرؤى ووحدة المصير والتاريخ المشترك بين الشعبين الشقيقين، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية وأخاه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

واستعرض سمو نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مع معالي وزير المالية في المملكة العربية السعودية، خلال اللقاء الذي حضره معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، علاقات التعاون التجاري والاقتصادي، ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين البلدين الشقيقين في شتى القطاعات، وبما يدعم خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الاستراتيجية المشتركة.

من جانبه أعرب وزير المالية السعودي عن سعادته بزيارة دولة الإمارات، مشيداً بالتقدم الكبير الذي شهدته العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وما حققته من نجاحات في ظل حرص القيادة في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، على دفع العلاقات الثنائية والتعاون المشترك إلى أعلى المستويات ضمن كافة القطاعات، وبما يتناسب مع المكانة العربية للبلدين وما يتمتعان به من ثقل إقليمي ودولي.

وأشاد محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية السعودي، بالتقدم الحضاري الذي تشهده دولة الإمارات على الصعد كافة، منوها بالسمعة الطيبة والثقة التي تحظي بها في الأوساط الاقتصادية والاستثمارية على مستوى المنطقة والعالم.