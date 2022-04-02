بعد سرقة منزل بيكهام وفيكتوريا وهما نائمان..كيف تحمي بيتك من السطو؟

تعرض منزل أسرة نجم كرة القدم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام للسرقة، وبحسب ما ورد تعرض منزل فيكتوريا بيكهام للاقتحام من قبل اللصوص بينما كان الزوجان وابنتهما هاربر نائمين بالداخل.

ووفقا لموقع “ياهو نيوز”، يُعتقد أن عملية السطو على منزل العائلة في كنسينجتون قد حدثت في وقت متأخر من مساء 28 فبراير بينما كان الزوجان بيكهام في المنزل مع ابنتهما البالغة من العمر 10 سنوات يوم الاثنين.

ووفقًا للتقارير، لم يتم اكتشاف عملية الاقتحام حتى عاد الابن كروز بيكهام ، 17 عامًا ، إلى المنزل بعد قضاء ليلة في الخارج ووجد نافذة مكسورة وغرفة نوم احتياطية تمت سرقتها.

فيما أكد متحدث باسم شرطة العاصمة أن الضباط استجابوا لتقارير عن سطو على عنوان سكني في منطقة W11 في كنسينجتون في منتصف الليل بقليل في 1 مارس، وأضافوا أنه تم الإبلاغ عن سرقة عدد من العناصر. ولم يتم حتى الآن إلقاء القبض على أحد ، ولا تزال التحقيقات جارية.

وتأتي أخبار سطو بيكهام كما كان متوقعًا في العام الماضي أن يكون هناك ارتفاع في عمليات السطو بعد الإغلاق وستجعل الآخرين بلا شك أكثر وعيًا بأمن منازلهم.

ويقول روبن نوكس ، الرئيس التنفيذي لشركة أمن الوطن “بونداري”، "بينما شهدنا أثناء الوباء انخفاضًا طفيفًا في عدد عمليات سرقة المنازل ، لاحظنا أنه كل 106 ثانية يتم سطو منزل في المملكة المتحدة" .

ومما يثير القلق أن مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) أفاد بأن 58٪ من عمليات السطو تحدث عندما يكون صاحب المنزل في المنزل، والأمثلة البارزة لعمليات السرقة توضح أنه يجب علينا جميعًا الحرص على توخي اليقظة وحماية منازلنا في جميع الأوقات.

وهذه بعض النصائح التي يتم اتباعها للحرص على سلامة الأسرة والمنزل من السرقة، ومنها تجنب نشر أي صور جماعية أثناء تواجدك خارج المنزل وبدلاً من ذلك الانتظار حتى تعود إلى المنزل.

ويضيف: "يجدر أيضًا التحقق جيدًا مما شاركته بالفعل على الإنترنت عندما يتعلق الأمر بعنوانك ، وحذف أي شيء قد يوجه السارق إلى المكان الصحيح".

فيما أوضحت بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن اللصوص يميلون إلى توقيت محاولات السطو في أيام الأسبوع ، وعلى الأرجح يستهدفون العقارات عندما يكون أصحاب المنازل في الخارج أو من غير المرجح أن يكونوا في المنزل.

قد يكون لديك بالفعل نظام إنذار منزلي مثبت في منزلك، وعلى الرغم من أن هذا يمكن أن يردع بعض اللصوص المحتملي ، إلا أنهم سيكونون قادرين على تحديد أولئك الذين لا يمكن الاعتماد عليهم.

ويوضح خبير حماية المنازل: “إذا كنت تتطلع إلى الاستثمار في نظام أمان منزلي ، فمن المهم أن يوفر حماية شاملة.. ابحث عن أولئك الذين لديهم أجهزة استشعار للحركة، ويمكن التحكم فيها بسهولة من خلال تطبيق، وحتى تلك التي تتضمن استجابة الشرطة التلقائية”.

كذلك تسمح بعض أجهزة الإنذار الذكية ضد السرقة للنظام بتشغيل الأضواء أو تشغيل الموسيقى في حالة تشغيل جهاز استشعار. ويمكن أن يكون هذا بمثابة رادع إضافي لدرء اللصوص المحتملين.

إذا كنت ذاهبًا بعيدًا ، فتأكد من أن جيرانك المباشرين (الذين تثق بهم) يعرفون حتى يتمكنوا من متابعة منزلك في غيابك.