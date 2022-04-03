الأوقاف يشكر الرئيس والقوات المسلحة على سرعة تطوير مسجد الحسين

وجه الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الاوقاف، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة على سرعة انتهاء اعمال الصيانه في وقت قياسي .



و قال هشام عبد العزيز خلال مداخلةهاتفيه ببرنامج " التاسعة المذاع على قناة الاولى " الناس كانت زعلانه من غلق مسجد الحسين وطلبوا بتجديد بعد شهر رمضان وطالما أن التطوير في يد القوات المسلحه فأنت في مأمن وأمان ".



وأضاف أن المواطنين فرحيين بالتطوير الحاصل بالمسجد حيث تم اقامة اول صلاة تراويح به اليوم .

وكشف ان فاعليات رمضان هذا العام تحتفل عن العالم العالم بعد إضافة خاطرة صلاة التراويح ودرس صلاة العصر .

