تعديل منصب إسماعيل يوسف في الجهاز الفني لفريق الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن قرار مجلس إدارة النادي بتعديل منصب إسماعيل يوسف نجم القلعة البيضاء السابق ليصبح مستشارا فنيا لمجلس الإدارة بدلا من رئيس جهاز الكرة بالنادي .

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة القلعة البيضاء سبق وقرر تعيين إسماعيل يوسف رئيسا لجهاز الكرة، قبل أن يتم تعديل منصبه للمستشار الفني لمجلس إدارة النادي.

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبوجيلة، استعدادا للقاء بيراميدز المقرر له يوم الأربعاء المقبل، والمؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا قرر منح اللاعبين راحة أمس السبت عقب الانتهاء من مباراة ساجرادا الأنجولي في دوري أبطال أفريقيا.