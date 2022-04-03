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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كل سنة وانت متألق.. شوبير يهنئ عمرو السولية بعيد ميلاده

صدى البلد

هنأ الإعلامى أحمد شوبير ، عمرو السولية بمناسبة عيد ميلاده ، وذلك من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر . 

وكتب شوبير “ كل سنة وأنت متألق ”. 

ويواجه فريق الأهلي مساء اليوم الأحد  نظيره الهلال السوداني في اطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي والهلال السوداني يوم الأحد في ثاني أيام شهر رمضان الكريم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة علي ملعب إستاد القاهرة.

وتذاع مباراة الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بي ان سبورتس.

ويحتل فريق النادي الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا، برصيد 7 نقاط و يحتل المريخ المركز الرابع برصيد 4 نقاط، والهلال السوداني في المركز الثالث برصيد 4 نقاط بينما يتصدر صن داونز جدول ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة.

وحقق فريق النادي الأهلي الفوز على المريخ السوداني بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف علي ملعب السلام بالقاهرة.

ويسعى فريق الأهلي لتحقيق الفوز أو التعادل مع الهلال السوداني ، لضمان المركز الثاني من المجموعة ، وحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع نهائي من البطولة.

الأهلى رمضان النادي الأهلي صن داونز احمد شوبير عمرو السولية

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