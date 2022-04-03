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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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5 أسباب للقولون العصبي أثناء الحمل أبرزها نفسية.. وتقلصات وآلام البطن أشهر الأعراض .. والتنويم المغناطيسي علاج فعال

قولون
قولون

أسباب متلازمة القولون العصبي أثناء الحمل
الأعراض الشائعة للقولون العصبي
تشخيص وعلاج القولون العصبي أثناء الحمل
العلاجات المنزلية لمتلازمة القولون العصبي
مضاعفات القولون العصبي في الحمل

 

متلازمة القولون العصبي هو اضطراب في الأمعاء يؤدي إلى آلام متكررة في البطن وعدم الراحة يختلف القولون العصبي IBS عن مرض التهاب الأمعاء (IBD). قد يتعايش القولون العصبي والحمل ، خاصة عند النساء المصابات بالفعل بهذا الاضطراب. تسبب الحالة تغيرات في حركة الأمعاء وعدم الراحة في الجهاز الهضمي (GI) ، عادةً بدون أسباب مرضية كامنة.

كشف موقع هيلثي عن  متلازمة القولون العصبي أثناء الحمل وأسبابه وأعراضه وعلاجه وعوامل الخطر والعلاجات الممكنة.

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أسباب متلازمة القولون العصبي أثناء الحمل

العلاقة بين القولون العصبي والحمل غير معروفة تمامًا ، ولا توجد أبحاث قاطعة كافية حول هذا الموضوع قد تزيد العوامل التالية المتعلقة بالحمل من فرص الإصابة بمتلازمة القولون العصبي أثناء الحمل .

التغيرات الهرمونية: تتأثر الأمعاء بشكل مباشر بالهرمونات والإشارات العصبية للدماغ (محور القناة الهضمية). تؤثر هرمونات المبيض المرتفعة ، مثل الإستروجين ، على الأمعاء وقد تغير أيضًا الإشارات العصبية. قد يتسبب هذا في أن تصبح الأمعاء شديدة الحساسية وأكثر قدرة على الحركة. قد يكون هناك أيضًا زيادة في الاستجابة المناعية للغشاء المخاطي المعوي. قد تؤدي هذه الأحداث في النهاية إلى القولون العصبي.

أسباب نفسية: غالبًا ما تواجه المرأة الحامل ضغوطًا نفسية لأسباب مختلفة. قد يؤثر الإجهاد على الإشارات العصبية التي يرسلها الدماغ إلى الأمعاء ، مما يجعلها أكثر حساسية ويجعلها تتقلص أكثر. قد تكون النساء المصابات بالقلق أو الاكتئاب عرضة للإصابة بمتلازمة القولون العصبي بسبب عوامل نفسية.
ضغط الرحم: يؤدي نمو الجنين إلى تضخم الرحم ، مما يؤدي إلى الضغط على الجهاز الهضمي. قد يسبب تقلصات بطنية متكررة وتغيرات في عادات الأمعاء. قد يتسبب ضغط الرحم أيضًا في حدوث مشكلات أخرى في الجهاز الهضمي مثل الغثيان والقيء والحموضة المعوية.
تشمل بعض الأسباب غير المتعلقة بالحمل التهابات الجهاز الهضمي ، مثل الالتهابات الطفيلية والبكتيرية ، والتي قد تنتشر من خلال تناول الطعام والماء الملوثين. يسمى هذا النوع من القولون العصبي IBS بعد العدوى.

الأعراض الشائعة للقولون العصبي


تنقسم الحالة إلى ثلاثة أنواع ، IBS-C (IBS مع الإمساك) ، IBS-D (IBS مع الإسهال) ، و IBS-M (IBS مع عادات الأمعاء المختلطة) قد تلاحظ بعض النساء الحوامل تحسنًا في الأعراض ، بينما قد يتفاقم للبعض قد تظهر الأعراض خلال أي مرحلة من مراحل الحمل.


العلامات والأعراض الشائعة هي كما يلي .

الإسهال في IBS-D
الإمساك في القولون العصبي C
تقلصات وآلام في البطن
الانتفاخ والغازات
تغير في عادات الأمعاء
قد يحدث فقدان الشهية في بعض الحالات
تشخيص وعلاج القولون العصبي أثناء الحمل
لا يوجد تشخيص وعلاج محدد لـ IBS ( 1 ) ( 4 ). قد يفحص الطبيب الأعراض ويطلب اختبارات مختلفة ، مثل اختبار البراز ، لاستبعاد المشاكل الأخرى ، مثل الالتهابات ، وعدم تحمل اللاكتوز ، وعدم تحمل الغلوتين ، والتهاب القولون التقرحي.


يركز العلاج على تحديد مسببات الانزعاج البطني وإدارة الأعراض لمنع الانزعاج. يمكن التفكير في العلاجات التالية إذا تم تشخيصك بمرض القولون العصبي أثناء الحمل.

التنويم المغناطيسي: ثبت أن علاج القولون العصبي بمساعدة التنويم المغناطيسي فعال في العديد من الدراسات السريرية. تستلزم عملية العلاج بالتنويم المغناطيسي لعلاج القولون العصبي الاسترخاء التدريجي بمساعدة الأحاسيس التي تعتمد بشكل واضح على أعراض الفرد يمكن إجراء التنويم المغناطيسي مع علاجات أخرى ، مثل العلاج المعرفي ، اعتمادًا على استجابة المريض.

الأدوية : لا يُنصح عادةً باستخدام الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) لعلاج القولون العصبي أثناء الحمل بسبب الآثار الضارة المحتملة. يمكن وصف الأدوية عادةً لتقليل الإسهال في حالة متلازمة القولون العصبي IBS-D أو تحسين حركة الأمعاء في حالة متلازمة القولون العصبي IBS-C. قد يختلف الدواء الموصوف بناءً على عوامل مختلفة ، بما في ذلك شدة القولون العصبي وفترة الحمل. تحدث إلى طبيبك لمعرفة الأدوية لعلاج حالتك الخاصة.

العلاجات المنزلية لمتلازمة القولون العصبي


يمكن التحكم في أعراض القولون العصبي ببعض التدخلات في المنزل. يمكنك التفكير في الممارسات التالية لتقليل الانزعاج البطني.

1. التغييرات الغذائية
تشمل التعديلات الغذائية البقاء رطبًا وتجنب الأطعمة المنتجة للغازات ، مثل البروكلي والملفوف والبراعم والأطعمة التي تحتوي على توابل زائدة. أظهرت نتائج الدراسة الحديثة أن الحد من استهلاك السكريات الأحادية والبوليولات القابلة للتخمر (FODMAPs) قد ساعد في تقليل أعراض القولون العصبي .


فودماب هو نوع من الكربوهيدرات لا تمتصه الأمعاء بشكل سيئ ، مما يسبب عدم ارتياح وتشنج في البطن. بعض الأطعمة الغنية بـ FODMAPS تشمل ما يلي .

الفول والعدس
فواكه معينة مثل الخوخ والكمثرى والتفاح والكرز
خضروات معينة مثل البصل والثوم والهليون والخرشوف
منتجات القمح
منتجات الألبان


قد لا تظهر نفس الحساسية لجميع الأطعمة عالية الفودماب. لذلك ، احتفظ بمفكرة طعام لتدوين الطعام الذي تتناوله والكمية التي تتناولها. يمكنك استخدام المذكرات للتحقق من وجبتك الأخيرة عندما تظهر عليك الأعراض وكذلك مشاركتها مع طبيبك.

يمكن للأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي مع الإمساك تخفيفه بالطرق التالية.


شرب المزيد من الماء
قم بتضمين الأطعمة الغنية بالألياف ، مثل الفواكه والخضروات
قم بتضمين المصادر الطبيعية للألياف في النظام الغذائي ، مثل الإسباجولا وقشر السيليوم
يمكنك أيضًا تجربة التغييرات الغذائية العامة التالية لتقليل فرص الانزعاج المعدي المعوي.

قلل من تناول الأطعمة الدهنية أو المقلية
تجنب المشروبات الغازية والكولا والمشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة
تناول عدة وجبات صغيرة
تناول الطعام ببطء مع قضمات صغيرة

2. تغييرات نمط الحياة
يتضمن ذلك إدارة أي محفزات تؤدي إلى ظهور أعراض القولون العصبي. يمكنك التفكير في التدابير التالية.

تجنب القلق أو الاكتئاب أو مسببات التوتر.
جرب تقنيات الاسترخاء ، مثل تمارين التنفس اللطيفة ، والمشي ، وأنشطة أخرى ، مثل الاستماع إلى الموسيقى ، والتي قد تريحك.
الإقلاع عن التدخين أو الكحوليات.
تواصل مع مجموعات الدعم أو أن يكون لديك دائرة اجتماعية للتحدث عن تحدياتك خلال فترة الحمل. قد يساعدك على التنفيس عن مشاعرك ويقلل من الشعور بالتوتر.

استشر مستشارًا أو طبيبًا نفسيًا لتعلم طرق إدارة الاكتئاب أو القلق.

مضاعفات القولون العصبي في الحمل


لا توجد مضاعفات خاصة بالحمل على نطاق واسع لمتلازمة القولون العصبي. أشارت إحدى الدراسات إلى أن الإجهاض التلقائي ، والحمل خارج الرحم ، وتسمم الحمل ، وولادة جنين ميت من مضاعفات الإصابة بمتلازمة القولون العصبي قبل الحمل ومع ذلك ، لا توجد دراسات إضافية أو بيانات بحثية قاطعة لإثبات أن القولون العصبي يمكن أن يزيد باستمرار من مخاطر هذه الحالات لدى معظم النساء. قد تستمر المتلازمة لفترة طويلة أو مدى الحياة ، لكنها لا تسبب ضررًا دائمًا للأمعاء القولون العصبي لا يهدد الحياة ولا يزيد من خطر حدوث مشاكل أخرى في الجهاز الهضمي .


غالبًا ما تنشأ متلازمة القولون العصبي ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى أثناء الحمل بسبب التغيرات الهرمونية والتوتر وتغيرات نمط الحياة. غالبًا ما يمكن إدارة متلازمة القولون العصبي في المنزل باستخدام العلاجات التي يمكن أن توفر فوائد طويلة الأجل وتحسن نوعية الحياة. على الرغم من وجود تدابير وقائية معروفة لـ IBS ، إلا أن تحديد المحفزات وتجنبها يمكن أن يمنع عادة ظهور الأعراض مرة أخرى.

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