سريلانكا تحجب وسائل التواصل الاجتماعي وسط استمرار الاحتجاجات ضد الغلاء |فيديو

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد تفاصيل حجب سريلانكا وسائل التواصل الاجتماعي وسط استمرار الاحتجاجات ضد الغلاء .



ووفقا للتقرير فإنه قد تم حظر وسائل التواصل الاجتماعي في سريلانكا الأحد حيث تحاول الحكومة وقف الاحتجاجات المتصاعدة ضد الرئيس السريلانكى على خلفية أزمة اقتصادية حادة، وفقا لموقع "نت بلوكس" الذي يتخذ لندن مقرا ويراقب عمليات حجب الإنترنت عبر العالم.

وقال "نت بلوكس" إن "سريلانكا فرضت حظرا وطنيا على وسائل التواصل الاجتماعي، عبر تقييد الوصول إلى منصات مثل تويتر وفيسبوك وواتساب ويوتيوب وإنستجرام".. من جهتهم أفاد صحفيو وكالة فرانس برس في سريلانكا بأن الدخول إلى تلك المنصات متعذر الأحد.

ونقلت قناة "أدا ديرانا" الموالية للحكومة عن منظّم وسائل الإعلام في سريلانكا أن وزارة الدفاع السريلانكية هي من طلبت من مزودي خدمة الإنترنت "تقييد" الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي بشكل "موقت".

تواجه الدولة البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة نقصا حادا في السلع الأساسية وارتفاعا كبيرا في الأسعار وانقطاعا طويلا للكهرباء، وهي أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها العام 1948.



وتفاقمت الأزمة مع تفشي جائحة كوفيد-19 التي قضت على السياحة وأوقفت التحويلات المالية من السريلانكيين العاملين في الخارج، فيما فرضت السلطات حظرا واسعا على الواردات في محاولة لادخار العملات الأجنبية.