الأرصاد تعلن عن انخفاض طفيف في درجات الحرارة مقارنة بالأمس.. فيديو

قالت منار غانم، العضو الإعلامى بهيئة الإرصاد الجوية، إننا شاهدنا بالأمس ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة، وكانت ذروة ارتفاع درجات الحرارة ووصلت على القاهرة العظمى 35 درجة مئوية.

وأضافت “غانم”، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن اليوم وغدا متوقع انخفاض طفيف فى درجات الحرارة مقارنة الأمس.

وأشارت هيئة الإرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة حارة هلال فترة النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحرى، لافتة إلى أن الطقس شديد الحرارة على محافظتى الأقصر وأسوان خلال فترة النهار.

وتابعت هيئة الإرصاد الجوية، أن خلال فترة الليل هناك فرق كبير بين درجات لحرارة العظمى والصغرى وتصل إلى أكثر كن 15درجة مئوية، إلى جانب وجود نشاط فى الرياح على أغلب سواحلنا الشمالية والوجه البحرى.