81 حكما.. ضبط شخص هارب من تنفيذ 74 سنة حبسا في الإسكندرية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، مطلوب التنفيذ عليه فى 81 حكم حبس "67 جزئى – 14 مستأنف" فى قضايا “تبديد – شيكات”، والمحكوم عليه فيها بمدد حبس بلغت 74 سنة وكفالات مالية 118 ألف جنيه، بتغير محل إقامته والإقامة بإحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية خشية ضبطه.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.