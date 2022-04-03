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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المشرف على “قومي الإعاقة” تكشف علاقة اللون الأزرق بمرضى التوحد.. فيديو

مبنى الأشخاص المصابيين
مبنى الأشخاص المصابيين بطيف التوحد

قالت الدكتور إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، إننا اليوم نحتفل باليوم العالمى بطيف التوحد، وهو يوم للتوعية بكل ما يخص هذا المرض، لافتة إلى أن هذا الاسم يطلق على مجموعة من الخصائص التى تظهر على الأطفال فى سن معين.
 

وأضافت إيمان كريم، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أننا نوعى الناس بضرورة التكيف مع هذا المرض، وضرورة المشاركة معنا فى المجتمع.

 

وأشارت المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، إلى إنه لابد أن يكون لدينا مسؤولية تجاه مرضي طيف التوحد، واحترامهم وعدم التنمر عليهم، منوهه إلى أنه مرض يمكن التكيف معه ودمج المرضى فى المجتمع.

 

وتابع المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، أن المبنى الخاص بنا تمت إنارته باللون الأزرق وهو لون يشير إلى الدعم وقبول الأشخاص المصابين بطيف التوحد ومشاركتنا معهم فى هذا اليوم.

ذوي الإعاقة اليوم العالمي طيف التوحد اللون الأزرق الاطفال إكسترا نيوز

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