الموافقة على 33 طلب تقنين جديد ببني سويف

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاجتماع رقم(99) للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ، اللواء جمال مسعود السكرتير العام، العقيد عيد محمود نائب المستشار العسكري للمحافظة، لمياء جلال المشرفة العام على الأمانة الفنية باللجنة، أحمد إبراهيم مدير الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع تمت الموافقة على 33 طلب تقنين جديد، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها"حتى الآن"إلى 3634 طلبا،في حين بلغ العدد الإجمالي للعقود التي تم تحريرها 2005 عقدا موزعا (1488عقود مباني+517عقد زراعة)، وجار البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.