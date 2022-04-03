أمريكا تسلم دول إفريقيا جنوب الصحراء 2.4 ملايين جرعة لقاح مضاد لكورونا

أكدت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية، لدى الاتحاد الإفريقي تسليم دول إفريقيا جنوب الصحراء (بنين، غانا، غينيا، ناميبيا)، شحنة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، في مسعى لدعم البلاد في إنهاء جائحة كورونا.

وأوضح الحساب الرسمي لبعثة الولايات المتحدة الأمريكية، لدى الاتحاد الإفريقي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وصول 2.4 ملايين جرعة لقاح لعدد من الدول، عبر الوكالة الامريكية للتنمية الدولية من خلال مبادرة "كوفاكس".

وأشار الحساب الرسمي للبعثة على "تويتر"، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سوف تركز جهودها في جميع مراحل حملة التطعيم في دول إفريقيا جنوب الصحراء (بنين، غانا، غينيا، ناميبيا)، بما في ذلك تدريب العاملين الصحيين، وزيادة سعة التخزين للمبردات اللازمة لحفظ بعض أنواع اللقاحات.