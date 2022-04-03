علاوات وحافز إضافي وزيادة بالمعاشات.. شهر إبريل حامل الخير للمصريين| تعرف عليها

يشهد شهر إبريل العديد من القرارات التي ينتظرها المواطنون بين كل حين وآخر، وتغمرهم السعادة فور تنفيذها على أرض الواقع.

وتنفيذا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدرت الدولة العديد من القرارات الحاسمة من تعجيل زيادة المرتبات والعلاوات وفتح المحال حتى 2 صباحا، والعديد من القرارات الأخرى التي تمنح المواطن حياة كريمة دون عناء خلال الشهر الجاري.

ومن خلال هذا التقرير، يسلط "صدى البلد" الضوء على أهم وأبرز القرارات التي ينتظرها الشعب خلال شهر أبريل الجاري.

مواعيد إغلاق المحال

تنفيذاً لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قراراً بأن تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات خلال شهر رمضان وحتى نهاية إجازة عيد الفطر، الذي يصادف شهر أبريل لهذا العام 1443 هجريًا، يوميًا الساعة الثانية صباحًا.

ويأتي ذلك مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن تلتزم الورش داخل الكتل السكنية يوميًا بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، ولا تخضع المواعيد المشار إليها كل من محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.

زيادة مرتبات الموظفين

ومن ناحية أخرى، يشهد موظفو الدولة زيادة نسبة العلاوتين الدوريتين، وتقديم موعد صرفها وصرف الزيادة المقررة أيضا في الحافز الإضافي الشهري، وذلك بدءا من الشهر الجاري بدلا من شهر يوليو القادم.

يأتي ذلك ضمن حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية التي أعدتها الحكومة بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين.

واعتبارًا من شهر أبريل الجاري سيتم صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التي تمت زيادتها لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 100 جنيه شهريًا.

كما سيتم زيادة الحافز الإضافي بداية من الشهر الجاري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، (وذلك بدلا من أول يوليو المقبل)، كما سيتم رفع الحافز بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و275 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و325 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، و350 جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام، و375 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، وفقا للوزير.

علاوات وحافز إضافي

كما تم تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصةً للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، ليصبح الأول من إبريل الجاري سنة ٢٠٢٢.

صرف السلع المدعمة

وضمن مقررات شهر أبريل، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، ويتم مد منافذ المجمعات الاستهلاكية بكافة السلع واللحوم والدواجن لطرحها أولا بأول للمواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

وتواصل وزارة التموين صرف مقررات الدعم المقررة على بطاقات التموين من خلال 40 ألف منفذ تمويني تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية هي: البقالة التموينية ومنافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة لشركات الجملة.

زيادة المعاشات

استثناءً من أحكام المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 والمادة (123) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، يعجل استحقاق زيادة المعاشات لعام 2022 ليصبح الأول من إبريل الجاري، وذلك للمعاشات المستحقة في 31/3/2022 وبذات القواعد الواردة بهما، دون الإخلال باستحقاق الزيادات التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو 2023 في المواعيد المقررة بالمادتين المشار إليهما.