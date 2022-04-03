عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إلهام شاهين: نادية الجندي قالت كلام غير لطيف بعد فوزي بجائزة فيلم الرغبة

إلهام شاهين
إلهام شاهين

أكدت الفنانة إلهام شاهين، أنها لم تتشاجر أو تدخل في خلاف مع الفنانة نادية الجندي بسبب فيلم الرغبة.

وقالت إلهام شاهين: "كانت زعلانة إن متحطش لقب نجمة الجماهير على الأفيش، رغم إني مليش قوة في الموضوع، وده شغل المنتج والمخرج".

وأضافت إلهام شاهين، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناة المحور: "اسمها كان مكتوب قبل اسمي، ورغم ذلك كانت معترضة وترغب في أن يسبق اسمها لقب نجمة الجماهير.. أنا مكنتش معترضة، وأنا مالي!".

وتابعت إلهام شاهين: "عمري ما أتطاول عليها، وأقول أنا عاوزة اسمي يبقى قبلها، هي قبلي ولها احترامها، لكن اللي عرفته بعد كده إنها كانت متضايقة بسبب لقبها، لكن حصل زعل بعد كده لما قالت كلام مش لطيف بسبب فوزي بجائزة أفضل ممثلة عن مشاركتي في الفيلم.. لكن دلوقتي بقينا أصحاب".

 

إلهام شاهين اخبار التوك شو بسمة وهبة نادية الجندي فيلم الرغبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيروش يقدم تقريره للجبلاية.. ومنحه إجازة لحين الفصل في إعادة مباراة مصر والسنغال

استبعاد 4 منتخبات إفريقية من كأس العالم بسبب المنشطات ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

مشاهد غير أخلاقية.. وقف الحلقة الأولى من مسلسل ليلى علوي |فيديو

حقيقة وفاة بكاري جاساما على يد مشجعين في باريس.. القصة الكاملة

35 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 3-4-2022

تراجع الدولار والاسترليني.. أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر مع ختام الأحد

بوتين يستعد لإعلان النصر على أوكرانيا يوم 9 مايو.. تفاصيل

سعر الذهب اليوم الأحد 3-4-2022

موضوعات متعلقة

أنا عاملة قلق ومحدش يحاسبني.. ماذا قالت إلهام شاهين لـ العرافة؟

ترشيحاتنا

الجيش الروسي يعلن تدمير مستودعات وقود ضخمة لإمداد القوات المسلحة الأوكرانية

مصر للطيران تحتفل مع أطفال مستشفى 57357 بحلول شهر رمضان | صور

إلهام شاهين: بلاش تخريف.. عادل إمام لا يرد على أحد.. فيديو

جمال شعبان يحذر الصائمين من الإفطار على السجائر والقهوة

انفراجة.. زيلينسكي: أوكرانيا وروسيا تقتربان من الاتفاق على الوضع الحيادي غير النووي

إلهام شاهين: نادية الجندي قالت كلام غير لطيف بعد فوزي بجائزة فيلم الرغبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد داود : توقعنا مقارنة النسخة العربي من سوتس بالأمريكي.. أتمنى العمل مع زوجتي.. وٱولادي يتفهمون ظروف عملي (حوار)

في الأصل إغريقي.. فانوس رمضان لا يمكن الاستغناء عنه لاكتمال فرحة الأطفال

نجوم الزمن الجميل على أغلفة المجلات بـ الفوانيس .. صور

جريمة على إنستجرام.. طفلة بريطانية تقتل ابن عمها ثم تنتحر في بث مباشر

فيديو

أين أبي هل سيأتي؟ طفل أوكراني يحصد تعاطف الملايين بسبب صراخه

بعد وقف أولى حلقاته.. القصة الكاملة لأزمة مسلسل ليلى علوي

أنا عاملة قلق ومحدش يحاسبني.. ماذا قالت إلهام شاهين لـ العرافة؟

هيئة الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ