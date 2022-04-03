إلهام شاهين: نادية الجندي قالت كلام غير لطيف بعد فوزي بجائزة فيلم الرغبة

أكدت الفنانة إلهام شاهين، أنها لم تتشاجر أو تدخل في خلاف مع الفنانة نادية الجندي بسبب فيلم الرغبة.

وقالت إلهام شاهين: "كانت زعلانة إن متحطش لقب نجمة الجماهير على الأفيش، رغم إني مليش قوة في الموضوع، وده شغل المنتج والمخرج".

وأضافت إلهام شاهين، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناة المحور: "اسمها كان مكتوب قبل اسمي، ورغم ذلك كانت معترضة وترغب في أن يسبق اسمها لقب نجمة الجماهير.. أنا مكنتش معترضة، وأنا مالي!".

وتابعت إلهام شاهين: "عمري ما أتطاول عليها، وأقول أنا عاوزة اسمي يبقى قبلها، هي قبلي ولها احترامها، لكن اللي عرفته بعد كده إنها كانت متضايقة بسبب لقبها، لكن حصل زعل بعد كده لما قالت كلام مش لطيف بسبب فوزي بجائزة أفضل ممثلة عن مشاركتي في الفيلم.. لكن دلوقتي بقينا أصحاب".