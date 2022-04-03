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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

فتنة واعتذار وانسحاب.. الأمير حمزة شقيق العاهل الأردني يتخلى عن لقبه

الأمير حمرزة والملك
الأمير حمرزة والملك عبدالله

في قرار مفاجئ، أعلن الأمير حمزة بن الحسين شقيق الملك عبدالله العاهل الأردني، تخليه عن لقب أمير معلناً عن ذلك في بيان رسمي على حسابه الرسمي على تويتر. 

وكتب حمزة بن الحسين: "فإنني وبعد الذي لمست وشاهدت خلال الأعوام الأخيرة توصلت إلى خلاصة بأن قناعاتي الشخصية والثوابت التي غرسها والدي في، والتي حاولت جاهدا في حياتي التمسك بها لا تتماشى مع النهج والتوجهات والأساليب الحديثة لمؤسساتنا".

وأضاف: "فمن باب الأمانة لله والضمير لا أرى سوى الترفع والتخلي عن لقب الأمير، وكان لي الشرف العظيم بخدمة بلدي المفدى وشعبي الغالي بهذه الصفة على مدى سنوات عمري وسأبقى كما كنت دائما وما حييت نخلصا لأردننا الحبيب وحسب استطاعتي في حياتي الخاصة بخدمة وطني وشعبي ورسال الآباء الأجداد من عترة محمد صلى الله عليه وسلم والأمة ومن جندها وخدمها وبناتها، إخلاصا مني لمقتضيات القلب والضمير ووفاء لقسم غليظ أقسمته لوالدي رحمه الله. (وأفوض أمري إلى الله) وعليه توكلت (وما توفيقي إلا بالله).

قضية الفتنة 

تعود أزمة الأمير حمزة بن الحسين إلى قضية الفتنة الشهيرة بالأردن والتي كان متورطاً بها العام الماضي، وذلك في أبريل 2021 حينما شهد الأردن تطورات غير مسبوقة في ظل حديث عن مؤامرة تستهدف أمن واستقرار البلاد تورط فيها الأمير حمزة بن الحسين.

وتم اعتقال شخصيات أردنية بارزة بسبب قضية الفتنة، لكن القوات المسلحة الأردنية، نفت اعتقال الأمير حمزة بن الحسين، ولي العهد الأردني السابق. 

وطلب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمير حمزة التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون".

وفي 5 أبريل الماضي أعلن ولي عهد الأردن السابق الأمير حمزة بن الحسين الأخ غير الشقيق للملك عبدالله الثاني في تسجيل صوتي متداول عبر موقع "تويتر" أنه "لن يلتزم بالأوامر" بعدما اتهم بزعزعة "أمن الأردن واستقراره".

الامير حمزة والملك عبدالله

اعتذار الأمير حمزة

وبعد تفاقم الأمر، قدم الأمير حمزة بن الحسين اعتذارا للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عن تصرفاته بحقه في إشارة إلى ما يعرف إعلاميا بقضية الفتنة بالأردن، وأكد الأمير حمزة أنه أخطأ في حق الملك عبد الله الثاني قائلا: "أعتذر من الشعب الأردني ومن أسرتنا عن كل هذه التصرفات".

وقال االأمير حمزة بن الحسين في رسالة إلى العاهل الأردني والشعب الأردني: "أتحمل مسؤوليتي الوطنية إزاء ما بدر مني من إساءات خلال السنوات الماضية وما تبعها من أحداث في قضية الفتنة". 

وجاء نص رسالة الأمير حمزة في : "لقد مرّ أردننا العزيز العام الماضي بظرف صعب، وفصل مؤسف تجاوزهما الوطن بحكمة الملك عبد الله الثاني وصبره وتسامحه ووفرت الأشهر التي مرت منذ ذلك الوقت فرصة لي لمراجعة الذات، والمصارحة مع النفس، ما يدفعني إلى كتابة هذه الكلمات إلى الملك عبد الله الثاني عميد الأسرة الهاشمية"، معربا عن أمله طيّ تلك الصفحة في تاريخ الأردن والأسرة.

الأمير حمزة يتخلى عن لقبه

وبعد كل تلك الأحداث التي بدأت في 2021، أعلن اليوم الأمير حمزة بن الحسين تخليه عن لقبه " الأمير" بعد نحو شهر من اعتذاره للملك عبدالله الثاني عن خطئه بحقه في قضية الفتنة . 

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