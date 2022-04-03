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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستوى قياسي

مع انتهاء الاختبارات المجانية.. إصابة 4.9 مليون شخص بـ كورونا في بريطانيا

كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا

وصلت مستويات الإصابة بـ كورونا - كوفيد 19 إلى مستوى قياسي في جميع أنحاء المملكة المتحدة مع انتهاء اختبار Covid-19 المجاني للملايين في إنجلترا.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن ما يقدر بـ 4.9 مليون شخص في المملكة المتحدة أصيبوا بـ Covid-19 في الأسبوع المنتهي في 2 مارس، ارتفاعا من 4.3 مليون في الأسبوع السابق.

وتُظهر بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن شخصًا واحدًا من بين كل 13 شخصًا في إنجلترا يُقدر أنه أصيب بفيروس كوفيد خلال ذلك الأسبوع، ارتفاعًا من واحد من كل 16 في الأسبوع السابق ، وفي ويلز ، الرقم واحد من كل 14 شخصًا ، ارتفاعًا من واحد من كل 16.

وكلاهما ارتفاعات قياسية ويأتي ذلك بعد أن حذر الخبراء من أنه في مثل هذه المستويات من المحتمل أن يصاب أي شخص من السكان يمكنه الإصابة بـ Covid.

وقال الدكتور ديفيد ريجلي، نائب رئيس الجمعية الطبية البريطانية: 'إن عدد المصابين بكوفيد الآن مرتفع بشكل صادم مع أكبر عدد من الإصابات التي رأيناها على الإطلاق، كما أن حالات دخول المستشفى والوفيات آخذة في الارتفاع.

وأضاف: “في الوقت الحالي نحن في وضع ينتشر فيه Covid في جميع أنحاء المملكة المتحدة ومع ذلك فإن الاختبار - وهو أداة بسيطة لمساعدة الناس على معرفة ما إذا كانوا مصابين بالعدوى - لم يعد متاحًا مجانًا لمرضانا”

وتابع: “هذا يعني أنه مع ارتفاع معدلات الإصابة، لا يعرف الناس ما إذا كانوا مصابين ويجب أن يعزلوا أنفسهم، وبالتالي لا يستطيعون حماية أفراد الأسرة والمجتمع الأوسع”.

وأصبحت حالات الاستشفاء في Covid أعلى من ذروة يناير ، لكن الأرقام في وحدة العناية المركزة والموت ما زالت أقل من الموجات السابقة.

وقال البروفيسور تيم سبيكتور من King’s College London ، الذي يدير تطبيق Zoe Covid للتتبع ، إن توقيت نهاية الاختبار المجاني 'لا يمكن أن يكون أسوأ حقًا'.

وأضاف أن إنجلترا أصبحت الآن في وضع 'يضطر فيها إلى الاعتماد على الجمهور للقيام بالشيء الصحيح بالفعل وإجراء هذه الاختبارات بأنفسهم عندما يمرضون'.

وتابع: 'إذا لم يكن لدينا اختبار مجاني، فلنكن لدينا سياسة واضحة حول كيفية معرفة أنك مصاب ، وبالتالي يمكنك عزل نفسك.

وللقيام بذلك، تحتاج الحكومة البريطانية إلى الاعتراف بأن أعراض كوفيد قد تغيرت في العامين الماضيين، وأن 80٪ من الأشخاص يعانون الآن من أعراض تشبه أعراض البرد.

 

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